Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο καταζητούμενοι για τη δολοφονία Δημοσθένους στην Κύπρο

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται για δύο ομογενείς, γεννημένους το 1997, οι οποίοι καταζητούνταν για την υπό διερεύνηση εκτέλεση του επιχειρηματία.

Η Αστυνομία της Κύπρου, σε ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία για την «αγαστή συνεργασία», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα στην αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Το χρονικό της εκτέλεσης στην Κύπρο

Ο Σταύρος Δημοσθένους, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα, δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στη Λάρνακα, γύρω στις 9 το πρωί, μέσα στο αυτοκίνητό του και μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης προπορευόταν με μηχανή, ανέκοψε την πορεία του οχήματος του Δημοσθένους και τον πυροβόλησε επανειλημμένα εξ επαφής.

Ο Δημοσθένους, γνωστός επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας του Άρη Λεμεσού, δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς και υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Με πληροφορίες από phile news