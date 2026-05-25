Θερμικός θόλος στην Ευρώπη: «Πρωτοφανές το κύμα καύσωνα» - Πού έχει σημάνει κίτρινος συναγερμός

Αντιμέτωπη με ένα «πρωτοφανές- για την εποχή- κύμα» καύσωνα είναι χώρες της Ευρώπης, όπως οι Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία.

Η Ευρώπη ιδρώνει καθώς ο «θερμικός θόλος» προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ τον Μάιο, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Politico, προσθέτοντας πως «οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα, λόγω του θερμικού θόλου.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία πρόκειται να έρθουν αντιμέτωπες με «τα πιο ακραία επίπεδα ζέστης» αυτή την εβδομάδα, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε περιοχές της νότιας Ισπανίας προβλέπεται οι θερμοκρασίες να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν επίσης, θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο του Μαΐου. Μάλιστα, στη Γαλλία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «ένα πρώιμο, αξιοσημείωτο και διαρκές κύμα καύσωνα», με θερμοκρασίες 12 βαθμούς ή υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής.

Θερμικός θόλος στην Ευρώπη: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι.

Ο συμμετέχων σε αγώνα δρόμου στη γαλλική πρωτεύουσα πέθανε και περίπου δέκα δρομείς σε έναν άλλο αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

Αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω σήμερα.

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, το πρώτο επίπεδο συναγερμού, για πρώτη φορά για τον μήνα Μάιο από το 2004, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό.

Χθες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, τα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη στη δυτική Γαλλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μαΐου του 2017.

Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 35 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Γαλλία.

Όπως τονίζει το Météo-France, αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα «θα έχει διάρκεια» και θα μπορούσε να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί, μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο έντονοι.

Θερμικός θόλος στην Ευρώπη: Πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Κύμα καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται επίσημα όταν μια περιοχή βιώνει τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες που φτάνουν ή υπερβαίνουν το όριο καύσωνα της περιοχής.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής προγνώστης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Steve Kocher, δήλωσε: «Είναι πιθανό τα ρεκόρ θερμοκρασίας του Μαΐου και της άνοιξης στο Ηνωμένο Βασίλειο να καταρριφθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες να ξεπερνούν το υπάρχον ρεκόρ των 32,8 βαθμών Κελσίου».

Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν επίσης, ότι ο ζεστός καιρός θα μπορούσε να προκαλέσει μικρές διαταραχές στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας μέχρι την Τετάρτη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής μετεωρολόγος Greg Wolverson δήλωσε: «Μια πολύ ζεστή περίοδος θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας για μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου».

Εξαίρεση θα αποτελούν περιοχές της βορειοδυτικής Σκωτίας, όπου ο καιρός θα είναι πιο δροσερός και πιο συννεφιασμένος με μερικές βροχές κατά καιρούς. Υπάρχει επίσης, ένας μικρός κίνδυνος καταιγίδων στα νότια, αργά την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Με πληροφορίες από Politico, Independent, ΑΠΕ-ΜΠΕ