Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να περάσουν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, ενώ περίπου 73.500 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο.

Οι ισπανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη πέντε σοροί εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της πόλης, μετά τα γεγονότα της Πέμπτης, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων επιχείρησε να εισέλθει μαζικά στη Θέουτα.

Παρά τις επιστροφές, ομάδες μεταναστών εξακολουθούν να βρίσκονται στους κεντρικούς δρόμους, στις παρυφές της πόλης και στη γύρω δασική περιοχή, αρνούμενες να επιστρέψουν οικειοθελώς στο Μαρόκο. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια πόσοι παραμένουν στη Θέουτα.

Φωτ.: EPA

Την ίδια ώρα, τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα θαλάσσια φράγματα που εγκαταστάθηκαν γύρω από τον κυματοθραύστη, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το σύστημα περιλαμβάνει φουσκωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων, το οποίο υψώνεται από 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και φτάνει σε βάθος έως ενός μέτρου κάτω από το νερό.

Συμπληρώνεται από σειρά σημαδούρων, με στόχο να περιοριστούν νέες απόπειρες διέλευσης από τη θάλασσα.

Θαλάσσια φράγματα εγκαταστάθηκαν γύρω από τον κυματοθραύστη / Φωτ.: EPA

Στην πόλη έχουν αναπτυχθεί περίπου 3.000 μέλη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρες, δήλωσε ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή «για όσο χρειαστεί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ