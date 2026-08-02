Θέουτα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Θέουτα.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας ανέφερε ότι η πολιτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες στα ανοικτά των ακτών. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα 67 πτώματα.

Θυμίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κολυμπώντας από το Μαρόκο.

Ένας αστυνομικός μίλησε ανώνυμα στην Ισπανική εφημερίδα El País, λέγοντας ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα». Οι τοπικές αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Οι περισσότεροι μετανάστες έχουν γυρίσει στο Μαρόκο

Περίπου 50.000 μετανάστες είχαν εισέλθει στη Θέουτα από το Μαρόκο έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν έκτοτε επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο.

Ωστόσο, αρκετοί ηγέτες της ΕΕ άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Μαδρίτης για το πώς χειρίστηκε την κρίση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης της Ισπανίας, σήμερα στη Θέουτα επικρατούσε ηρεμία και επί του παρόντος δεν υπάρχουν νέες προσπάθειες εισόδου από τη θάλασσα. Το μόνο που μπορούσε να διακρίνει κανείς ήταν κάποιοι εργαζόμενοι που, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τοποθετούσαν σημαδούρες προκειμένου να στήσουν ένα πλωτό φράγμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

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