Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες - 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, δηλώνει η Ισπανία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Fernando Grande-Marlaska, δήλωσε ότι περίπου 70.000 από τους εκτιμώμενους 72.000 μετανάστες που πέρασαν στη Θέουτα έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο τελευταίος αριθμός που είχε ανακοινωθεί από την ισπανική κυβέρνηση στη Μαδρίτη έκανε λόγο για 50.000 μετανάστες που μπήκαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος, «σχεδόν το σύνολο» των οποίων είχε ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο Ισπανός υπουργός ανέφερε επίσης πως οι νεκροί μετανάστες ανέρχονται πλέον στους 75.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι όλες οι χώρες που συμμετείχαν στις συζητήσεις είχαν «εποικοδομητική στάση» και αναγνώρισαν την άμεση αντίδραση της Ισπανίας στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Όπως είπε, οι ισπανικές αρχές βρίσκονται «στη διαδικασία διευθέτησης» του καθεστώτος των μεταναστών που παραμένουν στη Θέουτα, διευκρινίζοντας ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ισπανία θα επιστραφούν στο Μαρόκο.

Θέουτα: «Σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο ο χώρος Σένγκεν»

Ο ίδιος έσπευσε, ωστόσο, να τονίσει ότι η κρίση δεν έθεσε σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο τη Ζώνη Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς «δεν υπήρξαν δευτερογενείς μετακινήσεις, ούτε καν η δυνατότητα να υπάρξουν».

«Σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο ο χώρος Σένγκεν σε αυτή την κρίση. Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε καν στον ελάχιστο κίνδυνο», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η Θέουτα διαθέτει ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο των κανόνων της Σένγκεν, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε είσοδος ή έξοδος προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλη χώρα της ΕΕ εξακολουθεί να υπόκειται σε πλήρεις συνοριακούς και ταξιδιωτικούς ελέγχους.

Κλείνοντας, ο Ισπανός υπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση «ικανοποιητική», σημειώνοντας ότι αναγνωρίστηκε η προσπάθεια της Ισπανίας στη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης.

Φον ντερ Λάιεν: «Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα σύνορά μας»

Σε επιστολή της προς τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε την «άμεση διαχείριση» της κρίσης από την ισπανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Από αυτό το περιστατικό είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε περαιτέρω τα σύνορά μας σε κρίσιμα σημεία».

Σε απάντηση στις μαζικές αφίξεις μεταναστών στη Θέουτα, η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία.

Η Συμφωνία Σένγκεν καταργεί τους συνοριακούς ελέγχους και καλύπτει πλέον περισσότερα από 450 εκατομμύρια ανθρώπους σε 29 ευρωπαϊκές χώρες.

Επομένως, επανέρχονται συνοριακοί έλεγχοι για όσους φτάνουν στην Ιταλία αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς από την Ισπανία.

Με πληροφορίες από Guardian