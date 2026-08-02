Θέουτα: Πώς τα social media οδήγησαν χιλιάδες μετανάστες στη θάλασσα

Την ώρα που το θέμα της Θέουτα πήρε εξαρχής πολιτικές διαστάσεις μετά τις αντιδράσεις και τα μέτρα που έλαβαν στα σύνορά τους ευρωπαϊκά κράτη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -για ακόμη μία φορά- βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Δημοσίευμα του BBC στέκεται στον ρόλο των social media στη μεταναστευτική κρίση που παρατηρήθηκε στον ισπανικό θύλακα τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, δημοσιεύσεις με συνθήματα όπως «Η Ισπανία είναι ανοιχτή» έγιναν viral, ενώ δεκάδες βίντεο έδειχναν νέους να φορούν στολές κατάδυσης και βατραχοπέδιλα να καταγράφουν ζωντανά τη στιγμή που κολυμπούσαν προς τη Θέουτα. Πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς δημιουργήθηκαν μόλις τις τελευταίες εβδομάδες και συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Hundreds of migrants swim from Morocco to Spanish enclave of Ceuta https://t.co/EZIAvJ3Ssj — BBC News (UK) (@BBCNews) July 30, 2026

Οι ψευδείς υποσχέσεις στη Θέουτα

Οι υποσχέσεις, ωστόσο, αποδείχθηκαν ψευδείς. Όσοι έφτασαν στη Θέουτα δεν βρήκαν ούτε δομές φιλοξενίας ούτε τρόπο να συνεχίσουν προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Χωρίς στέγη, τρόφιμα ή προοπτική παραμονής, οι περισσότεροι επέστρεψαν σύντομα στο Μαρόκο.

Αυτό που παραμένει ανοικτό, κατά το ίδιο μέσο, είναι το τι προκάλεσε τη μαζική κινητοποίηση στη Θέουτα. Ορισμένοι αναλυτές διερωτώνται αν πρόκειται απλώς για μια έκρηξη παραπληροφόρησης μέσω των κοινωνικών δικτύων ή για μια πιο οργανωμένη επιχείρηση.

Αξίζει να ειπωθεί πως η κυβέρνηση του Μαρόκου αποδίδει την κρίση σε εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ η ισπανική κυβέρνηση αποφεύγει να κατηγορήσει ευθέως το Ραμπάτ, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο «σημαντικό σύμμαχο». Αντίθετα, επικριτές του Σάντσεθ θεωρούν ότι η στάση του απέναντι στις μαροκινές αρχές είναι υπερβολικά ήπια.

How Spain's migrant crisis created a political storm - whipped up by social media https://t.co/zcWST6imM8 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 2, 2026

Τα μέτρα της Ισπανίας στη Θέουτα

Στο μεταξύ, η Ισπανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στη Θέουτα, επεκτείνοντας τα θαλάσσια εμπόδια στα σύνορα και αυξάνοντας τις περιπολίες ώστε να αποτραπούν νέες μαζικές αφίξεις.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες, οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της «Γηραιάς Ηπείρου».

Όσον αφορά την πολιτική διάσταση της κρίσης στη Θέουτα, Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι αντί να επιδείξουν αλληλεγγύη, εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά την κατάσταση.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε κυρίως η Ιταλία. Το δεξιό κόμμα Fratelli d'Italia της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δημοσίευσε εικόνες από τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, συνοδεύοντάς τες με το σχόλιο ότι πρόκειται για «το μοντέλο Σάντσεθ που τόσο θαυμάζει η ιταλική Αριστερά».

Λίγο αργότερα, η Μελόνι ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν για τα ταξίδια από την Ισπανία προς την Ιταλία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Μαδρίτη, η οποία επισημαίνει ότι η Θέουτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν και ότι οι μετανάστες δεν είχαν δυνατότητα να μετακινηθούν ανεξέλεγκτα προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Μελόνι ικανοποιεί το εσωτερικό της ακροατήριο για τη Θέουτα

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η σκληρή στάση της Ιταλίδας πρωθυπουργού συνδέεται και με τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει, καθώς πλησιάζουν εκλογές και η κυβέρνησή της δέχεται ανταγωνισμό από νέο, ακόμη πιο αντιμεταναστευτικό πολιτικό σχηματισμό.

Η Ιταλία, πάντως, δεν είναι η μόνη χώρα που θεωρεί ότι η Ισπανία εφαρμόζει υπερβολικά ελαστική μεταναστευτική πολιτική. Σχεδόν δύο δεκάδες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνυπέγραψαν αίτημα για έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, ζητώντας την κατάργηση πολιτικών που λειτουργούν ως «παράγοντες έλξης» για νέες μεταναστευτικές ροές.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το πρόγραμμα της ισπανικής κυβέρνησης που επιτρέπει σε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες να νομιμοποιήσουν τη διαμονή και την εργασία τους στη χώρα. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επιλογή αυτή, υποστηρίζοντας ότι η γηράσκουσα Ισπανία χρειάζεται εργατικό δυναμικό.

Ο ίδιος ο Σάντσεθ αποδίδει μεγάλο μέρος της κρίσης στην παραπληροφόρηση. Όπως υποστηρίζει, διακινητές εκμεταλλεύτηκαν πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία όσοι εισέρχονται δια θαλάσσης δεν μπορούν να επαναπροωθούνται άμεσα, παρουσιάζοντάς την ψευδώς ως εγγύηση εύκολης πρόσβασης στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από BBC