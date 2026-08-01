Θέουτα: Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν εκτάκτως την Τρίτη

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα.

Συγκεκριμένα η Ιρλανδία, η οποία κατέχει την προεδρία της ΕΕ, έχει συγκαλέσει τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση αυτής της συνάντησης, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν.

Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP