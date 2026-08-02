Θέουτα: Οι ισπανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει για την άφιξη μεταναστών

Νέα στοιχεία από στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκαλύπτουν ότι η ισπανική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων για τον κίνδυνο μαζικής άφιξης μεταναστών στη Θέουτα.

Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών ήταν συνεχείς για αρκετές ημέρες, φτάνοντας μέχρι και λίγες ώρες πριν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περάσουν τα σύνορα από το Μαρόκο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές που επικαλείται το euronews.

Συγκεκριμένα, είχαν ενημερώσει πως ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ΄ ήταν πιθανό να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση στα σύνορα, συνδυάζοντάς την με τους εορτασμούς για την Ημέρα του Θρόνου στο Μαρόκο. Μετά τις αρχικές προειδοποιήσεις, ακολούθησαν αναφορές για μετανάστες που περνούσαν κολυμπώντας από το Φνιντέκ, αλλά και για λεωφορεία που μετέφεραν κόσμο από διάφορες περιοχές της χώρας προς τη μεθοριακή γραμμή.

Στο διάστημα περίπου δέκα ημερών, σχεδόν 1.000 άνθρωποι έφτασαν κολυμπώντας στη Θέουτα. Στελέχη των μυστικών υπηρεσιών εκτίμησαν ότι επρόκειτο για μια κίνηση «τεστ» των μαροκινών αρχών και διαβίβασαν την ανάλυσή τους στην κυβέρνηση.

Τελικά, 60.000 έως 75.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα, προκαλώντας τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση στην ιστορία της αυτόνομης πόλης. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, τις επόμενες ημέρες επέστρεψαν στο Μαρόκο περίπου 53.000 άνθρωποι.

Ανήμπορες να αντιδράσουν οι συνοριακές δυνάμεις

Η Πολιτοφυλακή και η Εθνική Αστυνομία στο συνοριακό πέρασμα Ταραχάλ στάθηκαν ανήμπορες να ανακόψουν το μεταναστευτικό κύμα. Έτσι, εστίασαν την προσοχή τους στην παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Οι ίδιες πηγές, μιλώντας στο The Objective, επέκριναν τη Μαδρίτη επειδή δεν κινητοποίησε αμέσως τον στρατό, παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές μονάδες σε Θέουτα και Μελίγια βρίσκονταν σε ετοιμότητα.

«Μπορούσαν να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις και συσκέψεις, αρκούσε μια πολιτική απόφαση και μια εντολή από τη διοίκηση επιχειρήσεων», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Αστυνομικοί που επιχειρούσαν στο σημείο κατήγγειλαν επίσης ότι η μαροκινή χωροφυλακή παρακολουθούσε «με τα χέρια σταυρωμένα» τις προσπάθειες των μεταναστών να περάσουν τα σύνορα.

Πηγές της Πολιτοφυλακής διευκρίνισαν ότι η τωρινή κατάσταση διαφέρει από εκείνη του Μαΐου του 2021. Αυτή τη φορά, όπως εξηγούν, ο αριθμός όσων έφταναν κολυμπώντας στη Θέουτα αυξανόταν σταθερά εδώ και εβδομάδες. Αιτία στάθηκε, μεταξύ άλλων, μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση όσων φτάνουν στο ισπανικό έδαφος δια θαλάσσης.

Η αντίδραση της Ισπανικής Κυβέρνησης

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ισχυρίστηκε λίγες ώρες αργότερα ότι η συνεργασία με το Μαρόκο είναι «υποδειγματική, ειλικρινής και διαρκής».

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας». Απέδωσε το περιστατικό σε δίκτυα διακινητών, κατηγορώντας τα ότι εκμεταλλεύτηκαν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να σπρώξουν χιλιάδες ανθρώπους προς τα σύνορα.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ επέμεινε ότι οι μαροκινές αρχές συνεργάστηκαν «άμεσα και αποτελεσματικά» από την πρώτη στιγμή, ενώ πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα , ενίσχυσε τη φύλαξη των συνόρων μόλις αυξήθηκαν οι ροές.

Με πληροφορίες από Euronews



