Θέουτα: Η Ισπανία στήνει πλωτό φράγμα 500 μέτρων μετά τη μαζική παραβίαση των συνόρων

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα θαλάσσια σύνορα της Θέουτα με το Μαρόκο, μετά την είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής μέσα σε λίγες ημέρες.

Κατά την προσπάθεια διέλευσης έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67 άνθρωποι. Ορισμένοι πνίγηκαν, ενώ άλλοι σκοτώθηκαν στον συνωστισμό που δημιουργήθηκε κοντά στον κυματοθραύστη, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση.

Το πρωί του Σαββάτου, εξαντλημένοι μετανάστες έφτασαν κολυμπώντας στην παραλία Ταραχάλ της Θέουτα, όπου στρατιώτες τούς εντόπισαν και τους οδήγησαν πίσω στο Μαρόκο.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι οι περισσότεροι από όσους πέρασαν στη Θέουτα έχουν ήδη επιστρέψει στη μαροκινή πλευρά.

«Είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε όσους παραβιάζουν τον νόμο», δήλωσε από τη Θέουτα ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Ο υπουργός απέφυγε, πάντως, να κατηγορήσει το Μαρόκο για την κατάρρευση των συνοριακών ελέγχων και χαρακτήρισε το Ραμπάτ «αξιόπιστο εταίρο».

«Τα γεγονότα απαιτούν αξιολόγηση από την Ισπανία και το Μαρόκο», είπε. «Η συνεργασία με τους γείτονές μας ήταν αυτή που μας επέτρεψε να ανατρέψουμε την κατάσταση μέσα σε 24 ώρες».

Αντιπαράθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες 22 κρατών-μελών ζήτησαν επείγουσα τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση.

Σε επιστολή τους προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν ότι οι ανεξέλεγκτες διελεύσεις και η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης δεν πρέπει να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η παράτυπη είσοδος μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμη παραμονή.

Προειδοποίησαν ότι κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε νέες απόπειρες, θα υπονόμευε την κοινή μεταναστευτική πολιτική και θα επηρέαζε όλα τα κράτη-μέλη.

Την επιστολή υπέγραψαν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Σουηδία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε επίσης κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, τονίζοντας ότι η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων αποτελεί ευθύνη όλων των κρατών-μελών και όχι μόνο των χωρών της πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, επέκρινε τις κυβερνήσεις που ζήτησαν την προσωρινή απομάκρυνση της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν, αποδίδοντας τις αντιδράσεις τους σε «προκατάληψη, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον».

«Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες εγωιστικές, διχαστικές και παράνομες αντιδράσεις», ανέφερε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει απειλήσει να αναστείλει την ελεύθερη κυκλοφορία της Σένγκεν με την Ισπανία, ενώ η Ρώμη επαναφέρει ελέγχους στις αεροπορικές και θαλάσσιες αφίξεις από τη χώρα.

Με πληροφορίες από Associated Press