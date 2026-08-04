Θέουτα: Η ΕΕ χαιρετίζει την «ταχεία αντίδραση» της Ισπανίας στη μαζική εισροή μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαίνεσε την «ταχεία αντίδραση» της Ισπανίας στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών των κρατών-μελών την Τρίτη.

Περίπου 72.000 μετανάστες πέρασαν στο ισπανικό έδαφος στη Βόρεια Αφρική μεταξύ 30 και 31 Ιουλίου, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Πρόσθεσε ότι περίπου 70.000 έχουν ήδη επιστραφεί στο Μαρόκο.

Τουλάχιστον 75 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πλευρά των συνόρων, ενώ ακόμη 11 θάνατοι καταγράφηκαν στο Μαρόκο.

Η συνεδρίαση της Τρίτης (4/8) συγκλήθηκε μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία διαχειρίστηκε την κρίση. Η Ιταλία χαρακτήρισε τις εικόνες από τη Θέουτα «σοκαριστικές» και ανέστειλε τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία.

Ο Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίασης, δήλωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό της Ισπανίας και ότι το μεταναστευτικό απαιτεί «μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση».

Η συνάντηση αναμενόταν να προκαλέσει εντάσεις, μετά την προηγούμενη κριτική που είχαν ασκήσει ορισμένες χώρες της ΕΕ προς την Ισπανία.

Οι αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η οποία ανήκει στη δεξιά, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η Ιταλία ανέστειλε την Παρασκευή τη συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν με την Ισπανία. Ωστόσο, καθώς οι δύο χώρες δεν μοιράζονται χερσαία σύνορα, το μέτρο θα αφορά ουσιαστικά μόνο τις αεροπορικές μετακινήσεις — κάτι που στην πράξη φαίνεται να σημαίνει επιπλέον ελέγχους για τους επιβάτες.

Η συμφωνία Σένγκεν καταργεί τους συνοριακούς ελέγχους και πλέον αφορά περισσότερους από 450 εκατομμύρια ανθρώπους και 29 ευρωπαϊκές χώρες. Η Φινλανδία και η Δανία στήριξαν την κίνηση της Ιταλίας, ενώ ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις ζήτησε προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν.

Η Ιταλία, μαζί με τη Δανία και άλλες 20 χώρες, έστειλε αργότερα επιστολή εκφράζοντας την ανησυχία της για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Σε απάντηση, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες» για ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επισήμανε ότι η Θέουτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν.

Ενώ οι περισσότερες χώρες είχαν δείξει «στήριξη και αλληλεγγύη», είπε ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία, «καθοδηγούμενες από προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικά συμφέροντα».

Μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι η ζώνη Σένγκεν δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ιταλία θα άρει τους πρόσθετους ελέγχους «το συντομότερο δυνατό».

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Δανίας, Μόρτεν Μπόντσκοφ, δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος» από την ταχεία αντίδραση της Ισπανίας, αλλά πρόσθεσε ότι το περιστατικό έδειξε πως «είναι απολύτως κρίσιμο να έχουμε τον έλεγχο των συνόρων της ΕΕ».

Μετά τη συνεδρίαση, ο Ευρωπαίος επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι το περιστατικό αποτέλεσε μια «δοκιμασία» για την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των συνόρων, την οποία - όπως είπε - η ΕΕ «πέρασε με επιτυχία».

Ο Μπρούνερ πρόσθεσε ότι η ΕΕ προσέφερε στην Ισπανία έκτακτη οικονομική βοήθεια για την ενίσχυση των συνόρων της και τη διαχείριση της κρίσης.

Θέουτα: Τι οδήγησε στη μαζική εισροή μεταναστών

Δεν είναι απολύτως γνωστό τι οδήγησε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε λίγες ώρες την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπρούνερ δήλωσε ότι εκτιμάται πως η μαζική άφιξη ενισχύθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μαζικές διελεύσεις σημειώθηκαν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή στη Μελίγια — μια ακόμη ισπανική περιοχή στη Βόρεια Αφρική — δεν μπορούν να επιστρέφονται αυτόματα στο Μαρόκο.

Οι μαροκινές αρχές δήλωσαν αργότερα ότι είχαν προειδοποιήσει την Ισπανία πως η απόφαση θα προκαλούσε «πρόβλημα». Η Ισπανία απέρριψε τον ισχυρισμό, με κυβερνητική εκπρόσωπο να δηλώνει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ή πληροφορίες «που να μας προειδοποιούσαν για το μέγεθος αυτού του πρωτοφανούς γεγονότος».

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι συνεργάζεται «στενά» με το Μαρόκο ώστε να αποτραπούν νέες «παραβιάσεις» των ισπανικών συνόρων και πρόσθεσε ότι όσοι μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα θα επιστραφούν στο Μαρόκο το συντομότερο δυνατό.

Εικόνες από το εσωτερικό της Θέουτα την Τρίτη έδειξαν πλήθη μεταναστών να συγκεντρώνονται κοντά στην παραλία για να λάβουν τρόφιμα, νερό και άλλη βοήθεια. Κάποιοι κρατούσαν αυτοσχέδια πανό με τη λέξη «άσυλο» γραμμένη πάνω τους.

Αρκετοί άνθρωποι φωτογραφήθηκαν επίσης να κοιμούνται στην παραλία και στους δρόμους της πόλης.

Έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την αντιμετώπιση των μεταναστών που παραμένουν στη Θέουτα, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 800 παιδιά φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις σε όλη την πόλη.

Ο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι τα δικαιώματα όλων των μεταναστών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, γίνονται σεβαστά κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ η ισπανική κυβέρνηση διέθεσε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ανηλίκων στη Θέουτα.

Με πληροφορίες από BBC