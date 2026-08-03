Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν μετά τη μαζική εισροή στα σύνορα

Εκατοντάδες μετανάστες κατασκήνωσαν τη Δευτέρα σε παραλία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, καθώς οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να διαχειριστούν τους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη περιοχή έπειτα από τη μαζική εισροή μεταναστών στα σύνορα την περασμένη εβδομάδα.

Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, αριθμός που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις στη Θέουτα την Πέμπτη. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, ενώ στη μαροκινή πλευρά έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι.

Πολλοί από τους μετανάστες δήλωσαν ότι αποφάσισαν να επιστρέψουν επειδή το κλείσιμο των καταστημάτων τούς άφησε χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, επειδή αντιμετώπισαν εχθρική στάση από κατοίκους της περιοχής και επειδή δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν προς την ηπειρωτική Ισπανία.

Η Θέουτα και ο άλλος ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική, η Μελίγια, βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές του Μαρόκου και κατά διαστήματα γίνονται στόχος προσπαθειών παράτυπης διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Θέουτα: Δεκάδες μετανάστες βρίσκονται ξαπλωμένοι στην άμμο της παραλίας Ελ Τραμπολίν

Βίντεο του Reuters κατέγραψε δεκάδες μετανάστες, οι περισσότεροι από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, να βρίσκονται ξαπλωμένοι στην άμμο της παραλίας Ελ Τραμπολίν. Πολλοί είχαν τυλιχτεί με πετσέτες για να προστατευτούν από τον άνεμο, ενώ στρατιωτικά και αστυνομικά οχήματα περιπολούσαν στον δρόμο πίσω τους.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco ότι μεταξύ 3.000 και 5.000 μεταναστών παραμένουν στον θύλακα, προσθέτοντας ότι τα δύο κέντρα υποδοχής μεταναστών, ένα για ενήλικες και ένα για ανηλίκους έχουν «καταρρεύσει».

Ο τοπικός αξιωματούχος Αλμπέρτο Γκαϊτάν ανέφερε ότι η πόλη φιλοξενεί 862 ανήλικους μετανάστες, οι οποίοι λαμβάνουν ειδική νομική προστασία έναντι της απέλασης.

🔴 ACTUALITZACIÓ 16.44 h: El Govern espanyol calcula que encara queden uns 2.500 immigrants en situació irregular a Ceuta, mentre que el Govern ceutí eleva la xifra a entre 3.000 i 5.000. No hi ha un recompte definitiu.



Els qui es neguin a tornar voluntàriament hauran de ser… — Sergi Maraña (@SergiMaranya) August 3, 2026

Θέουτα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών με αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης

Η κρίση έχει ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, με την Ισπανία να κατηγορεί ορισμένους εταίρους της για μη εποικοδομητική και διχαστική στάση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του είχε στηρίξει στο παρελθόν άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ σε αντίστοιχες μεταναστευτικές κρίσεις και πλέον αναμένει ανάλογη αλληλεγγύη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών για την Τρίτη με αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης.

Ο Αλμπάρες επέκρινε έντονα την ιταλική κυβέρνηση, κατηγορώντας τη ότι συνέβαλε στη διάδοση παραπληροφόρησης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι το Μαρόκο προσέφερε άμεσα αστυνομική υποστήριξη χωρίς να θέσει όρους στη συνεργασία του, γεγονός που επέτρεψε την ταχεία επιστροφή της πλειονότητας όσων πέρασαν τα σύνορα.

Ωστόσο, ο Βίβας άσκησε κριτική στο Ραμπάτ, λέγοντας ότι στη Θέουτα επικρατεί ευρέως η αντίληψη πως το Μαρόκο επέτρεψε, αν δεν οργάνωσε, την κρίση.

«Το Μαρόκο μάς έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστος εταίρος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην μπορέσει να το επαναλάβει», δήλωσε ο Βίβας στην εφημερίδα El País.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου απέδωσε την Κυριακή τη μαζική αύξηση των διελεύσεων στην παραπληροφόρηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και στην εσφαλμένη ερμηνεία δικαστικής απόφασης στην Ισπανία που απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών οι οποίοι εντοπίζονται στη θάλασσα. Η θέση αυτή συνάδει με την επίσημη στάση της Μαδρίτης.

Θέουτα: Υπό εξέταση οι υπηρεσίες πληροφοριών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των El País και του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Μαρόκο δεν σχεδίασε τη μαζική διέλευση, αλλά επέτρεψε να συμβεί.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι έλεγχοι στα σύνορα από τις μαροκινές αρχές χαλάρωσαν σταδιακά κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και φέρεται να καταργήθηκαν όταν πλήθη ανθρώπων κατευθύνθηκαν προς το συνοριακό πέρασμα Ταραχάλ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ημέρας του Θρόνου στο Μαρόκο.

Στην ανακοίνωσή του την Κυριακή υποστήριξε ότι το Μαρόκο είναι «προσηλωμένο στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (CNI), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, δεν τον είχε προειδοποιήσει για επικείμενη μαζική εισροή μεταναστών. Η El País ανέφερε τη Δευτέρα ότι το γεγονός αυτό προκάλεσε εντάσεις μεταξύ των δύο υπουργείων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών υποβάθμισε τις αναφορές περί εντάσεων.

Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, απέφυγε να απαντήσει εάν η CNI διέθετε εκ των προτέρων πληροφορίες για τη μαζική διέλευση, επισημαίνοντας ότι το έργο της υπηρεσίας είναι απόρρητο, ενώ παράλληλα εξήρε το «εξαιρετικό» έργο του προσωπικού των ισπανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Reuters