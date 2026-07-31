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Θέουτα: Γαλλία και Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΑΡΟΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΗΘΗΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
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Η Γαλλία και η Γερμανία ήρθαν σε επαφή με της αρχές στο Μαρόκο και την Ισπανία με αφορμή τον αριθμό των ανθρώπων που έφτασαν στην Θέουτα. 

Πηγές από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν αναφέρουν ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία εφόσον χρειαστεί, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex, προσθέτοντας πως ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.

Μερτς: «Το Μαρόκο να πάρει πίσω τους μετανάστες»

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η γερμανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση για το θέμα, είπε.

Ο Γερμανός καγκελάριος είπε επίσης ότι περιμένει από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες» μετά τη μαζική συρροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ 

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