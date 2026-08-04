Θέουτα: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στην ΕΕ μετά τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε «ενιαία δράση» για την ασφάλεια των συνόρων, μετά την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα.

Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες έχουν πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο, αριθμός που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις των 50.000.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, ενώ στη μαροκινή πλευρά έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι.

Την Τρίτη, οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις.

Θέουτα: Εντάσεις στην ΕΕ – Η αναστολή της Σένγκεν

Οι εξελίξεις στη Θέουτα έχουν προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ ορισμένων από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επιστολή της προς τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε την «άμεση διαχείριση» της κρίσης από την ισπανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Από αυτό το περιστατικό είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε περαιτέρω τα σύνορά μας σε κρίσιμα σημεία».

Σε απάντηση στις μαζικές αφίξεις μεταναστών στη Θέουτα, η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία.

Η Συμφωνία Σένγκεν καταργεί τους συνοριακούς ελέγχους και καλύπτει πλέον περισσότερα από 450 εκατομμύρια ανθρώπους σε 29 ευρωπαϊκές χώρες.

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Επομένως, επανέρχονται συνοριακοί έλεγχοι για όσους φτάνουν στην Ιταλία αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς από την Ισπανία.

Θέουτα: Η στάση της Γερμανίας και της Δανίας

Η Γερμανία και η Δανία υποστήριξαν την απόφαση της Ιταλίας, ενώ ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ζήτησε την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Απαντώντας, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες» για τη στάση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και επισήμανε ότι η Θέουτα δεν αποτελεί μέρος του χώρου Σένγκεν.

Παρότι, όπως είπε, οι περισσότερες χώρες εξέφρασαν «υποστήριξη και αλληλεγγύη», ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία, «καθοδηγούμενες από προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικά συμφέροντα».

Με πληροφορίες από BBC