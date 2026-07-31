Θέουτα: 37.500 άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο - Tουλάχιστον 57 οι νεκροί

Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη στείλει πίσω στο Μαρόκο περισσότερους από 37.000 από τους ανθρώπους που πέρασαν παράτυπα στη Θέουτα από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η Μαδρίτη προσπαθεί να διαχειριστεί τη μαζική άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον μικρό ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 60.000 άνθρωποι είχαν φτάσει στη Θέουτα από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όπως αναφέρει το Euronews, μέχρι τη 1 το μεσημέρι, 37.500 είχαν επιστραφεί στο Μαρόκο, ενώ οι επαναπροωθήσεις συνεχίζονταν.

Η πόλη έχει λιγότερους από 83.000 κατοίκους και οι αφίξεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις τοπικές αρχές. Είχαν προηγηθεί ακόμη 1.500 έως 2.000 διελεύσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Guardian, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο χάος. Ορισμένοι πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν κοντά στον κυματοθραύστη της παραλίας Ταραχάλ, δίπλα στο βασικό συνοριακό πέρασμα με το Μαρόκο. Στην περιοχή βρέθηκαν σωσίβια, παπούτσια και προσωπικά αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα.

Η Μαδρίτη μιλά για «επίθεση» στην κυριαρχία της

Η ισπανική κυβέρνηση έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στη Θέουτα για να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετέβη την Παρασκευή στην πόλη μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τις μαζικές διελεύσεις «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» και δήλωσε ότι αξίζουν την «εντονότερη καταδίκη».

Facebook Twitter Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετέβη στη Θέουτα την Παρασκευή / Φωτ.: EPA

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες κάλεσε όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν το ταξίδι να μην εμπιστεύονται τα κυκλώματα διακινητών.

«Μην αφήνετε τα δίκτυα διακίνησης να σας εξαπατούν», είπε. «Το αποτέλεσμα θα είναι η επιστροφή, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία».

Συγκρούσεις στα σύνορα και νέες απόπειρες διέλευσης

Παρά τις επιστροφές, εκατοντάδες άνθρωποι συνέχιζαν την Παρασκευή να προσπαθούν να περάσουν στη Θέουτα, κυρίως κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, κοντά στο βασικό συνοριακό πέρασμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν συγκρούσεις με τη μαροκινή αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε αντλίες νερού και πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα για να εμποδίσει νέες διελεύσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, άνθρωποι συνέχισαν να περνούν από τη θάλασσα, ενώ τα χερσαία σύνορα παρέμεναν κλειστά», δήλωσε ο Ασράφ Μαϊμουνί, ακτιβιστής στην πόλη Φνιντέκ του Μαρόκου, η οποία βρίσκεται δίπλα στη Θέουτα.

Αρκετοί νέοι Μαροκινοί που κατάφεραν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα δήλωσαν ότι αναζητούσαν καλύτερες ευκαιρίες εργασίας, αλλά αποφάσισαν να επιστρέψουν εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη.

«Στην πατρίδα μου δεν υπάρχει τίποτα. Θα έπρεπε να δουλεύω 12 ώρες για έναν πολύ χαμηλό μισθό. Γι’ αυτό ήρθα εδώ», δήλωσε ο 21χρονος Αμπντουλάχ Μπουζί από την Τετουάν. «Ούτε εδώ, όμως, βρήκα κάποια ευκαιρία, οπότε πρέπει να γυρίσω πίσω».

Το Μαρόκο δηλώνει ότι δεν επιδίωξε την κρίση

Η πρέσβειρα του Μαρόκου στην Ισπανία, Καρίμα Μπενγιάιτς, εξέφρασε την ελπίδα ότι όσοι πέρασαν στη Θέουτα θα επιστρέψουν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση δύσκολη και υποστηρίζοντας ότι εξελίχθηκε αντίθετα προς τις επιθυμίες του Ραμπάτ.

«Πάντα δίναμε προτεραιότητα στη νόμιμη, οργανωμένη και ασφαλή μετανάστευση για όλους», δήλωσε, χωρίς να εξηγήσει τι προκάλεσε τη μαζική κίνηση προς τα σύνορα.

Οι περισσότεροι ξεκινούν από το Φνιντέκ και κολυμπούν περίπου πέντε χιλιόμετρα μέχρι την ισπανική επικράτεια. Άλλοι επιχειρούν τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή από το Μπελιούνες.

Με πληροφορίες από Euronews