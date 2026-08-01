Θέουτα: 22 χώρες της ΕΕ ζητούν έκτακτη σύνοδο για το μεταναστευτικό

Ηγέτες από 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την έκτακτη σύγκληση συνόδου, προκειμένου να συζητηθεί η αντίδραση του μπλοκ μετά την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Στην επιστολή, την οποία συνέταξαν η Ιταλία και η Δανία σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, τα κράτη-μέλη ζητούν «έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών», χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά επείγον.

Παρόλο που η Μαδρίτη δηλώνει ότι έχει ήδη επιστρέψει σχεδόν το σύνολο των περίπου 50.000 μεταναστών που πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο την Πέμπτη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση.

Την επιστολή δεν υπέγραψαν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο και ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν . Το κείμενο απευθυνόταν στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίκαελ Μάρτιν. Η Ιρλανδία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο.

Ανάγκη για κοινή αξιολόγηση της κατάστασης στη Θέουτα

Οι 22 ηγέτες τόνισαν ότι η συνάντηση πρέπει να αξιοποιηθεί για να διαμορφωθεί μια «κοινή εκτίμηση της κατάστασης» στη Θέουτα και να επιτευχθεί «συμφωνία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τις ανεξέλεγκτες μαζικές διελεύσεις, την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης ή άλλες υβριδικές απειλές να δημιουργούν την εντύπωση ότι η παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εφικτή», αναφέρουν οι υπογράφοντες, προσθέτοντας ότι θα εξετάσουν «κάθε αναγκαίο μέτρο» για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, «συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ή της επαναφοράς προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα».

«Μια τέτοια εντύπωση θα ενθάρρυνε νέες απόπειρες, θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στην κοινή μας μεταναστευτική πολιτική και θα είχε επιπτώσεις για όλα τα κράτη-μέλη», συνεχίζει η επιστολή.

Παράλληλα, στο κείμενο επισημαίνεται ότι η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς σε ορισμένους παράτυπους μετανάστες λειτούργησε ως «παράγοντας προσέλκυσης» που ενδεχομένως πυροδότησε την κρίση, ισχυρισμός που η Μαδρίτη αμφισβητεί.

Επίθεση Σάντσεθ στην ΕΕ

Εν τω μεταξύ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε ορισμένα κράτη της ΕΕ για «έντονα ασύμμετρη» στάση απέναντι στην κρίση.

«Οι περισσότεροι μας εξέφρασαν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους και προσέφεραν βοήθεια», έγραψε ο Σάντσεθ στη δική του επιστολή προς τη Φον ντερ Λάιεν το Σάββατο.

«Άλλοι, ωστόσο, επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία και να ζητήσουν την προσωρινή εξαίρεσή της από τη ζώνη Σένγκεν», πρόσθεσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα αιτήματα της κυβέρνησης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να ανασταλεί η συμφωνία για μετακινήσεις χωρίς βίζα με την Ισπανία.

Με πληροφορίες από Euronews