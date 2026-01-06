Θεοφάνεια στο Φανάρι: Μήνυμα εκκλησιαστικής ενότητας για την Ουκρανία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Σε πανηγυρικό κλίμα τελέστηκε σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνεια, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου.

Μετά τη Λειτουργία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στην προβλήτα του Φαναρίου, στον Κεράτιο Κόλπο, παρουσία κλήρου και πλήθους πιστών.

Η παρουσία του Μητροπολίτη Κιέβου στα Θεοφάνεια

Στην επέτειο των επτά ετών από την χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην κατά Ουκρανία Εκκλησία αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιος στις ομιλίες τους.

Ο Παναγιώτατος στάθηκε ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική κατάσταση στην πολύπαθη Ουκρανία και τον μακροχρόνιο δρόμο που οδήγησε τελικά στην χορήγηση της Αυτοκεφαλίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν θέλησε στον λόγο του να εισέλθει σε λεπτομέρειες για τη σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση στη εμπόλεμη Ουκρανία, αλλά έστειλε μήνυμα ενότητας. Κάλεσε εκ νέου την Ιεραρχία της εν Ουκρανία Εκκλησίας υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ονούφριο να αναθεωρήσει την στάση της προτρέποντας τους για την εκκλησιαστική προσευχή για την ειρήνευση, ενώ καταδίκασε τις ακρότητες από οπουδήποτε και εάν προέρχονται.

Στο Φανάρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε επισήμως ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Πιερρακάκης ανακοίνωσε, παράλληλα, τη δημιουργία 600 νέων οργανικών θέσεων για κληρικούς στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Ο υπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Συζήτησαν θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό της διασποράς και τον διαχρονικό ρόλο του Πατριαρχείου στη συνοχή της Ορθοδοξίας. Ο κ. Πιερρακάκης μετέφερε τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για διαρκή στήριξη του έργου του Πατριαρχείου.

Δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη από το Φανάρι

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο δήλωσε: «Εδώ, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τα Θεοφάνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον λόγο του ανέφερε ότι στην πίστη μας ο αδύναμος είναι ισχυρός.

Εύχομαι το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες. Και πάλι χρόνια πολλά».

Τι ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη

Στο Φανάρι βρέθηκε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία σε δημοσίευσή της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Η εορτή των Φώτων συμβολίζει την αναγέννηση, την εσωτερική αλλαγή, μια νέα αρχή.

Ο Χριστός μπαίνει στα νερά για να τα αγιάσει και, μαζί τους, να δώσει νόημα και ελπίδα στη ζωή του ανθρώπου, ανοίγοντας τον δρόμο του φωτισμού και της ελευθερίας.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολλαπλές κρίσεις, το μήνυμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Εδώ αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος της Παιδείας: να φωτίζει το νου, να καλλιεργεί ελεύθερο πνεύμα και να διαμορφώνει την προσωπικότητα .

Χρόνια πολλά και καλή Φώτιση σε όλους».