«Θέλω μόνο μία ευκαιρία»: Οι ιστορίες των ανθρώπων που πέρασαν στη Θέουτα

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι από το Μαρόκο πέρασαν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, όπως παρουσιάζει το Associated Press, βρίσκονται άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη χώρα τους αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 21χρονος Αμπντουλάχ Μπούτζι. Όταν έμαθε ότι είχε αλλάξει -από πλευράς Μαρόκου- το συνοριακό καθεστώς, ανέβηκε στη μοτοσικλέτα του και κατευθύνθηκε από το σπίτι του προς τη Θέουτα, μαζί με δεκάδες χιλιάδες άλλους που επιχείρησαν να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος, αρκετοί από αυτούς κολυμπώντας.

Οι ανθρώπινες ιστορίες στη Θέουτα

Όπως πολλοί συνομήλικοί του, πίστεψε ότι αυτή η μαζική διέλευση ίσως του έδινε την ευκαιρία να φτάσει στην Ισπανία και να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ευρώπη.

«Η Ισπανία σου δίνει την ευκαιρία να χτίσεις το μέλλον σου, όχι όπως το Μαρόκο», είπε στο Associated Press ο νεαρός, ο οποίος σπουδάζει για να γίνει δάσκαλος. «Είμαι ικανός. Θέλω μόνο μια ευκαιρία».

Η αισιοδοξία του όμως κράτησε λίγο. Μόλις βρέθηκε στη Θέουτα συνειδητοποίησε ότι ο δρόμος προς την ηπειρωτική Ευρώπη παρέμενε κλειστός. Οι ισπανικές αρχές έδωσαν εντολή στους νεοεισερχόμενους να επιστρέψουν στο Μαρόκο, διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν διαδικασίες απέλασης.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι λίγο έλειψε να βρεθεί ανάμεσα στους περισσότερους από 50 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να παρακάμψουν κολυμπώντας τον συνοριακό φράχτη. Αν και κατάφερε να περάσει, έχασε τα χρήματα και τα προσωπικά του αντικείμενα. Όταν κατάλαβε ότι τον περίμεναν κράτηση και νομική αβεβαιότητα, αποφάσισε να επιστρέψει.

«Έχω αφιερώσει περίπου 14 χρόνια στις σπουδές μου, αλλά στην πατρίδα μου δεν υπάρχουν προοπτικές. Θα έπρεπε να δουλεύω 12 ώρες τη μέρα για έναν πολύ χαμηλό μισθό. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Αλλά ούτε εδώ βρήκα κάποια ευκαιρία. Πρέπει να επιστρέψω», λέει.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα

Από τους περίπου 60.000 ανθρώπους που πέρασαν στη Θέουτα μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής το πρωί, περίπου 45.000 είχαν ήδη επιστρέψει στο μαροκινό έδαφος μέσα σε λίγες ώρες, αφού πολλοί πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους της πόλης, υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Η άφιξη ενός αριθμού ανθρώπων που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του μόνιμου πληθυσμού της Θέουτα προκάλεσε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και οδήγησε τις τοπικές αρχές να ζητήσουν ενισχύσεις από την αστυνομία και τον στρατό, καθώς χιλιάδες, κυρίως, νεαροί άνδρες περιφέρονταν στους δρόμους της πόλης.

Την ίδια ώρα, καθώς τα πρώτα βίντεο και οι εικόνες από τις μαζικές αφίξεις κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι κατευθύνονταν προς τα βόρεια, ελπίζοντας να φτάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σιδηροδρομικοί σταθμοί στη Ραμπάτ και την Καζαμπλάνκα γέμισαν με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ταξιδέψουν προς τα σύνορα, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν αστυνομικούς να εμποδίζουν ορισμένους να επιβιβαστούν σε τρένα και λεωφορεία.

Η Μίριαμ Τσέρτι, ερευνήτρια στο Κέντρο Μετανάστευσης, Πολιτικής και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σημειώνει ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς πυροδότησε αυτή τη μεταναστευτική κίνηση στη Θέουτα. Ωστόσο, όπως εξηγεί, τις προηγούμενες ημέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν κατακλυστεί από αναρτήσεις που ενθάρρυναν τους Μαροκινούς να επιχειρήσουν τη διέλευση, παρέχοντας ακόμη και πρακτικές οδηγίες για το πώς θα περνούσαν τα σύνορα και τι θα έπρεπε να δηλώσουν στις ισπανικές αρχές.

Η ίδια επισημαίνει ότι αρκετοί από τους ανθρώπους που έχει συναντήσει κατά την έρευνά της είχαν χάσει πλέον το μέτρημα των αποτυχημένων προσπαθειών τους να περάσουν στην Ευρώπη.

«Το κάνουν από απόγνωση. Έχουν δοκιμάσει άλλους τρόπους να χτίσουν τη ζωή τους και απέτυχαν. Νιώθουν επίσης την υποχρέωση να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Αυτό είναι πιθανό μόνο αν φτάσουν στην Ισπανία, όχι αν παραμείνουν στο Μαρόκο», καταλήγει.

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Αναζητώντας συγγενείς μέσα στο χάος της Θέουτα

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του Associated Press, δεν πέρασαν όλοι τα σύνορα για να εγκατασταθούν στην Ισπανία. Κάποιοι βρέθηκαν στη Θέουτα αναζητώντας αγαπημένα τους πρόσωπα, φοβούμενοι ότι συγκαταλέγονται στους δεκάδες νεκρούς.

Η 33χρονη Ίκρα Χάι, μία από τις χιλιάδες Μαροκινές που εργάζονται εποχικά σε ισπανικές αγροτικές καλλιέργειες, βρέθηκε στην πόλη αναζητώντας τον αδελφό μιας στενής φίλης της.

«Δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ή νεκρός. Έχω την άδεια παραμονής του στα χέρια μου, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται. Τον ψάχνω», λέει.

Με πληροφορίες από Associated Press

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