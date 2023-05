«Θεέ μου, τι βλέπουν όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη»- Ο Τομ Φορντ για τις πλαστικές των διασήμων

Τις αντιρρήσεις του για πλαστικές επεμβάσεις πολλών διασήμων, εξέφρασε ο σχεδιαστής, Τομ Φορντ.

«Αισθάνομαι ότι μερικές φορές οι πλαστικές επεμβάσεις είναι υπερβολικές» επισήμανε ο Τομ Φορντ, στο «Table for Two with Bruce Bozzi» του iHeartPodcast.



«Οι άνθρωποι κάνουν ενέσεις με πολλά πράγματα στο πρόσωπό τους. Κοιτάς πολλές διασημότητες τώρα και σκέφτεσαι απλώς "Θεέ μου, τι βλέπουν όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη;"» είπε ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. «Δεν μοιάζουν πια ούτε με τον εαυτό τους» συμπλήρωσε.

Τομ Φορντ: Με τις πλαστικές επεμβάσεις χάνουν την επαφή με το ποιοι ήταν

Ο Τομ Φορντ συνέχισε να καταδικάζει στο podcast τις πλαστικές επεμβάσεις των διασημοτήτων λέγοντας πως «είναι πραγματικά δυσμορφία. Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους χάνουν την επαφή με το ποιοι ήταν. Βλέπουν μια γραμμή και νομίζουν ότι πρέπει να τη γεμίσουν. Βλέπουν μια ρυτίδα και πρέπει να τη γεμίσουν. Βλέπουν το στόμα κάποιου άλλου και πιστεύουν ότι πρέπει να το έχουν».

Ο σχεδιαστής μόδας διατύπωσε τα συγκεκριμένα σχόλια αφού προηγουμένως εξέφρασε τις ανησυχίες του για την κατεύθυνση που πήρε το Met Gala.

«Έχει μετατραπεί σε πάρτι μεταμφιεσμένων» είπε ο Φορντ. «Ήταν απλώς πολύ κομψοί άνθρωποι που φορούσαν πολύ όμορφα ρούχα που πήγαιναν σε μια έκθεση για τον 18ο αιώνα» διευκρίνισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ