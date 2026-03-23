«Θαύμα»: Αεροσυνοδός εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος και επέζησε μετά τη σύγκρουση στο LaGuardia

Μία αεροσυνοδός επέζησε υπό εξαιρετικά σπάνιες συνθήκες από τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με όχημα πυρόσβεσης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σε περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στους δύο πιλότους.

Η γυναίκα, μέλος πληρώματος πτήσης της Air Canada Express που εκτελούσε η Jazz Aviation, εκτινάχθηκε κατά τη σύγκρουση σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από το αεροσκάφος, παραμένοντας δεμένη στο κάθισμά της, σύμφωνα με την κόρη της που μίλησε στο καναδικό δίκτυο TVA.

«Τη βρήκαν ακόμη δεμένη στο κάθισμα. Είναι πραγματικά θαύμα», ανέφερε η Σάρα Λεπίν, προσθέτοντας ότι η μητέρα της φέρει πολλαπλά κατάγματα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για σπασμένο πόδι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το περιφερειακό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα κατά την προσγείωση. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, ενώ εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Η αεροσυνοδός, Σολάνζ Τρεμπλέ, εργάζεται στην εταιρεία εδώ και περίπου 26 χρόνια, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία. Η Jazz Aviation, με έδρα τον Καναδά, εκτελεί πτήσεις μικρών αποστάσεων για λογαριασμό της Air Canada στο πλαίσιο της υπηρεσίας Air Canada Express.

Τα συντρίμμια της σύγκρουσης στο αεροδρόμιο LaGuardia / Φωτ: EPA

Σε ηχητικά ντοκουμέντα από τον πύργο ελέγχου λίγο πριν από τη σύγκρουση, ακούγεται ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να δίνει άδεια σε όχημα να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης και στη συνέχεια να προσπαθεί να το σταματήσει. «Σταμάτα, Truck 1», ακούγεται να λέει, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αποτρέψει την προσγείωση του αεροσκάφους.

Μετά τη σύγκρουση, σε ξεχωριστή επικοινωνία που δημοσιοποιήθηκε, ελεγκτές συζητούν το περιστατικό, με έναν εξ αυτών να αναφέρει ότι η εικόνα της πρόσκρουσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ άλλος δηλώνει ότι προσπάθησε να παρέμβει εν μέσω άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πιλότων Αερογραμμών, Τζέισον Αμπρόζι, χαρακτήρισε τον θάνατο των δύο πιλότων «βαθιά τραγωδία», σημειώνοντας ότι αφιέρωσαν την καριέρα τους στην ασφαλή μεταφορά επιβατών.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, έκανε λόγο για ένα «πολύ θλιβερό» συμβάν, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Guardian