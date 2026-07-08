Θάνατος Λόρεν Μπένετ: Η αποκάλυψη του πατέρα της για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Ο πατέρας της Λόρεν Μπένετ, της τραγουδίστριας που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην επιτυχία των LMFAO «Party Rock Anthem», αποκάλυψε νέες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατό της.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στο Instagram, η 36χρονη Μπένετ είχε εμφανίσει σοβαρή αντίδραση σε συνταγογραφημένο φάρμακο λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της. Ο πατέρας της δήλωσε ότι είναι «βαθιά απογοητευμένος» επειδή, όπως υποστηρίζει, οι επαγγελματίες υγείας δεν της παρείχαν την κατάλληλη θεραπεία επί πέντε μήνες.

«Ως οικογένεια, σταθήκαμε όλοι στο πλευρό της και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τη στηρίξουμε», αναφέρεται στην ανάρτηση. «Δεν έχουμε καμία υποψία σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της. Νιώθουμε μόνο βαθιά απογοήτευση επειδή, για πέντε μήνες, οι επαγγελματίες υγείας και οι υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) απέτυχαν να της προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα, σε μια περίοδο που τη χρειαζόταν περισσότερο».

Λόρεν Μπένετ: Η καλλιτεχνική πορεία

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Paradiso Girls. Το πρώτο τους single, «Patron Tequila», με τη συμμετοχή των Eve και Lil Jon, έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Dance Club Songs το 2009.

Μετά τη διάλυση των Paradiso Girls, η Μπένετ εντάχθηκε στο συγκρότημα G.R.L.. Το πρώτο τους single, «Vacation», συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Στρουμφάκια 2», ενώ το συγκρότημα συμμετείχε και στο τραγούδι «Wild Wild Love» του Pitbull το 2014.

Οι G.R.L. διαλύθηκαν λίγο μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας Simone Battle το 2014, αλλά επανενώθηκαν το 2016.

Το 2017 η Μπένετ στράφηκε στην country μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον αδελφό της Ryan το μουσικό δίδυμο Bennett, με επιρροές από τη folk, την country, τα blues και τη rock. Η τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε στις 22 Φεβρουαρίου και περιλάμβανε μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού «These Boots Are Made for Walkin’».

Η συμμετοχή της Μπένετ στο «Party Rock Anthem» το 2011 της χάρισε το πρώτο της τραγούδι που έφτασε στην κορυφή των charts.

«Η Λόρεν ήταν βαθιά αγαπητή και θα μας λείπει κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μας», αναφέρει ο πατέρας της. «Ελπίζω να τη θυμούνται για τα σπουδαία επιτεύγματά της, την όμορφη μουσική της και τον υπέροχο άνθρωπο που ήταν. Η κληρονομιά της συνεχίζει να ζει μέσα από την κόρη της, την οικογένειά της και τη μουσική που αφήνει πίσω της.

Καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αδιανόητη απώλεια, ζητούμε με σεβασμό να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας όσο η οικογένειά μας πενθεί. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την αγάπη, τη στήριξη και την καλοσύνη που μας έχουν δείξει φίλοι, θαυμαστές και όλοι όσοι επικοινώνησαν μαζί μας αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου της Λόρεν Μπένετ δεν έχει γίνει γνωστή.

Με πληροφορίες από abc7.com