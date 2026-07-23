Θάνατος ιδρυτή Mango: Νέα μαρτυρία δίνει άλλη τροπή στην υπόθεση

Η υπόθεση θανάτου του Ισάκ Άντικ πήρε νέα τροπή μετά την κατάθεση μίας μάρτυρα, η οποία επιβαρύνει τη θέση του Τζόναθαν Άντικ, που ερευνάται ως ο φερόμενος υπαίτιος για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της εταιρείας ένδυσης, Mango, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο όρος Μονσεράτ, στην Καταλονία στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Η μάρτυρας, Βρετανίδα διερμηνέας και συνεργάτιδα της θεραπεύτριας της οικογένειας Άντικ, Τζούλια Λίντερβαλντ, κατέθεσε στην αστυνομία της Καταλονίας ότι η οικογενειακή θεραπεία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, πατέρας και γιος να βιώσουν μια ακραία εμπειρία σε έναν γκρεμό.

Την πληροφορία αποκάλυψε αρχικά η El Periódico και επιβεβαίωσαν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Μέχρι σήμερα, είχε γίνει γνωστό μόνο ότι ο Ισάκ και ο Τζόναθαν είχαν πάει μόνοι τους στην πεζοπορία για να συζητήσουν τα μεταξύ τους προβλήματα.

Στις 19 Μαΐου, μετά τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ, η ανακρίτρια ήρε το απόρρητο της δικογραφίας και ξεκίνησε η διαδικασία των καταθέσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η αστυνομία της Καταλονίας συνέχισε τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από πρόσωπα που θεωρούν κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στόχος είναι να εξακριβωθεί αν όσα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι στο όρος Μοντεράτ ήταν ένα ορειβατικό δυστύχημα, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, ή ανθρωποκτονία, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε δύο φορές μια Βρετανίδα, μόνιμη κάτοικος Ισπανίας, η οποία εδώ και καιρό εξέφραζε την επιθυμία της να καταθέσει, φοβούμενη ότι οι δικές της ενέργειες θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ένδειξη συνενοχής.

Θάνατος ιδρυτή Mango: Τι αποκάλυψε η διερμηνέας

Η πρώτη της κατάθεση δόθηκε στις 29 Ιουνίου. Η γυναίκα αποκάλυψε ότι ήταν εκείνη που αναζήτησε τη διαδρομή της πεζοπορίας κατόπιν αιτήματος της Τζούλια, η οποία ήθελε να φέρει αντιμέτωπους πατέρα και γιο με μια ακραία κατάσταση στο πλαίσιο της θεραπείας που ακολουθούσαν.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι τελικά επιλέχθηκε η διαδρομή Camí de les Feixades και ότι συνόδευσε τον Τζόναθαν Άντικ στη συγκεκριμένη διαδρομή στις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Ισάκ Άντικ.

Η έρευνα της αστυνομίας είχε ήδη διαπιστώσει, μέσω συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων, ότι ο Τζόναθαν Άντικ είχε διασχίσει τη συγκεκριμένη διαδρομή τουλάχιστον δύο φορές τις ημέρες πριν από τον θάνατο του πατέρα του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οποία παρουσίασε αναλυτικότερα η La Vanguardia, το έκανε επειδή ήθελε να γνωρίζει καλά τη διαδρομή πριν την ακολουθήσει μαζί με τον πατέρα του.

Η διερμηνέας, η οποία συνεργαζόταν περιστασιακά με τη θεραπεύτρια σε υποθέσεις ξένων πελατών, κατέθεσε επίσης ότι η θεραπεύτρια της έδωσε οδηγίες ώστε πατέρας και γιος να υποβληθούν σε μια ακραία δοκιμασία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Τζόναθαν Άντικ έπρεπε να σταθεί «στην άκρη ενός γκρεμού», προκειμένου να δημιουργηθεί μια κατάσταση ακραίας ψυχολογικής πίεσης.

Η γυναίκα παρακολουθούσε με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης, φοβούμενη ότι η παρουσία της στη διαδρομή τις προηγούμενες ημέρες θα αποκαλυπτόταν και θα ερμηνευόταν από τις Αρχές ως ένδειξη συνεργασίας ή συνενοχής. Η πληροφορία ότι η ανακρίτρια ερευνούσε και ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτων προσώπων, πέραν του Τζόναθαν Άντικ, ήταν εκείνη που την ώθησε τελικά να δώσει εξηγήσεις.

Η μάρτυρας παρέδωσε στην αστυνομία γραπτά μηνύματα και ηχητικά αρχεία που είχε ανταλλάξει με τη θεραπεύτρια σχετικά με την οργάνωση και τη συνοδεία της συγκεκριμένης πεζοπορίας.

Με πληροφορίες από El Pais