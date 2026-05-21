Θάνατος ιδρυτή Mango: Δύο ορειβάτες φέρεται να βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντικ

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο 71χρονος δισεκατομμυριούχος Ισάκ Άντικ, ιδρυτής του κολοσσού ένδυσης Mango, και ο γιος του, Τζόναθαν, άφηναν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ του Κολμπατό.

Στόχος του ιδρυτή της Mango, που βρέθηκε νεκρός αργότερα, και του γιου του, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ήταν να περπατήσουν το μονοπάτι Λες Φεϊσάδες, μια βατή και δημοφιλή διαδρομή που συνδέει τα σπήλαια Σαλνίτρε με το εμβληματικό μοναστήρι του Μονσεράτ της Καταλονίας.

Μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της πεζοπορίας, ο ισχυρός άνδρας της Mango έπεφτε στο κενό. Ο θάνατός του από τα βαριά τραύματα της πτώσης ήταν ακαριαίος.

Θάνατος ιδρυτή Mango: Γιατί βρέθηκε στο επίκεντρο ο γιος του

Από εκείνη τη στιγμή, ο χρόνος άρχισε να μετρά αντίστροφα για τον γιο του ιδρυτή της Mango, σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ της La Vanguardia. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ χρειάστηκε τέσσερα λεπτά για να κάνει το πρώτο τηλεφώνημα, όχι στις αρχές, αλλά στη σύντροφο του πατέρα του, Εστεφανία Κνουθ. Δύο λεπτά αργότερα, κάλεσε το 112.

Μισή ώρα μετά το συμβάν, δύο αναρριχητές που προπονούνταν στο βουνό άκουσαν κραυγές αγωνίας και πλησίασαν τον Τζόναθαν. Τον βρήκαν σε κατάσταση απόλυτου αποπροσανατολισμού. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας νόμιζε αρχικά πως ήταν αστυνομικοί. Ένας από τους αναρριχητές πήρε το κινητό από τα χέρια του Τζόναθαν για να δώσει στις αρχές τις ακριβείς συντεταγμένες του σημείου. Οι δύο άνδρες τον συνόδευσαν πίσω στο μονοπάτι, όπου και συναντήθηκαν με τις πρώτες δυνάμεις της καταλανικής αστυνομίας (Mossos d'Esquadra).

Παρότι η μαρτυρία των αναρριχητών δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στις εκθέσεις καθώς δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, η σκιά των αμφιβολιών είχε ήδη αρχίσει να πέφτει βαριά πάνω από τον κληρονόμο της Mango.

Θάνατος ιδρυτή Mango: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο

Η ανατροπή στην υπόθεση, που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ και την απελευθέρωσή του μόλις προχθές καταβάλλοντας εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, κρυβόταν σε μια φωτογραφία από το σημείο της πτώσης, την οποία φέρνει στο φως η La Vanguardia.

Η δικαστής Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν, που ανέλαβε την υπόθεση, βασίστηκε σε ένα ακλόνητο εύρημα της Ειδικής Ομάδας Βουνού των Mossos: ένα αποτύπωμα παπουτσιού στο χώμα, ακριβώς στο χείλος του γκρεμού.

Ο Τζόναθαν Άντικ ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του γλίστρησε. Όμως, η εγκληματολογική έκθεση τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δέκα διαφορετικές προσομοιώσεις στο σημείο, χρησιμοποιώντας παρόμοια αθλητικά παπούτσια με αυτά που φορούσε το θύμα. Το συμπέρασμα; Το σημάδι στο έδαφος ήταν αδύνατον να έχει προκληθεί από ένα αυθόρμητο, τυχαίο γλίστρημα.

«Για να δημιουργηθεί αυτή η συγκεκριμένη αυλάκωση, έπρεπε κάποιος να πιέσει το πόδι του εσκεμμένα στο έδαφος και να το τρίψει με δύναμη, τουλάχιστον τέσσερις φορές, προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Έγινε εσκεμμένα, για να σκηνοθετηθεί μια ολίσθηση που δεν συνέβη ποτέ», αναφέρει η έκθεση.

Στο ίδιο σημείο, λίγα μέτρα πιο κάτω στο ανάχωμα, βρέθηκαν άθικτα το πράσινο αδιάβροχο του Ισάκ Άντικ, τα γυαλιά και το ρολόι του. Το ίδιο το μονοπάτι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι εντελώς ακίνδυνο και δεν απαιτεί καν ειδικά παπούτσια πεζοπορίας. Ο μοναδικός κίνδυνος πτώσης σε ολόκληρη τη διαδρομή βρισκόταν ακριβώς στο σημείο που επιλέχθηκε.

Η δικαστής κάνει λόγο για «ενεργή και προμελετημένη συμμετοχή» του γιου στον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Mango. Το ισχυρότερο στοιχείο που στηρίζει το σενάριο της δολοφονίας είναι τα ψηφιακά ίχνη του Τζόναθαν.

Από τον έλεγχο των συσκευών του προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο, ερημικό σημείο στο Κολμπατό τρεις φορές μέσα σε λίγες μέρες, στις 7, 8 και 10 Δεκεμβρίου 2024. Τέσσερις ημέρες μετά την τελευταία του «αυτοψία», πήγε εκεί τον πατέρα του για να βρει τον θάνατο.

Πίσω από το έγκλημα, οι αρχές βλέπουν μια βαθιά οικονομική και οικογενειακή έριδα, στο επίκεντρο της οποίας βρισκόταν το φιλανθρωπικό ίδρυμα της οικογένειας, αλλά και ο έλεγχος της αυτοκρατορίας της Mango.

Με πληροφορίες από La Vanguardia