Θανατική ποινή ζητούν οι εισαγγελείς για τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας

Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα ζήτησαν την επιβολή θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ-γιολ, αν κριθεί ένοχος για την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου που προκάλεσε πολιτικό σοκ στη χώρα στα τέλη του 2024.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δικαστήριο της Σεούλ, όπου ο Γιουν δικάζεται ως ο βασικός υπεύθυνος για ενέργειες που η κατηγορούσα αρχή θεωρεί απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι η βαρύτερη που προβλέπει το νοτιοκορεατικό ποινικό δίκαιο και επισύρει είτε ισόβια κάθειρξη είτε τη θανατική ποινή.

Η υπόθεση αφορά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου 2024. Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, καθώς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε τη χώρα σε παρατεταμένη πολιτική κρίση. Λίγο αργότερα, ο Γιουν καθαιρέθηκε από το κοινοβούλιο και συνελήφθη, ανοίγοντας τον δρόμο για την ποινική του δίωξη.

Ο πρώην πρόεδρος αρνείται ότι επιχείρησε πραξικόπημα. Υποστηρίζει ότι η κίνησή του είχε κυρίως πολιτικό χαρακτήρα και στόχευε να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης σε όσα θεωρούσε αυθαιρεσίες της αντιπολίτευσης.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η πρόθεση ήταν ξεκάθαρα βίαιη, ακόμη κι αν τελικά δεν υπήρξαν θύματα. Στο δικαστήριο κατέθεσε ανώτατος στρατιωτικός, ο οποίος ανέφερε ότι έλαβε εντολή να προχωρήσει σε συλλήψεις βουλευτών.

Στα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνεται και εσωτερικό σημείωμα από πρώην αξιωματικό που συμμετείχε στον σχεδιασμό του στρατιωτικού νόμου. Στο έγγραφο γίνεται αναφορά στην «εξουδετέρωση» εκατοντάδων προσώπων, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και εκλεγμένοι εκπρόσωποι.

Η υπόθεση του Γιουν εξετάζεται από κοινού με εκείνες δύο ακόμη στελεχών της κυβέρνησής του, του πρώην υπουργού Άμυνας και του τότε αρχηγού της αστυνομίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες για τον ρόλο τους στα γεγονότα.

Η ετυμηγορία και η επιμέτρηση των ποινών αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη φάση της διαδικασίας, πιθανότατα μέσα στον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, ο Γιουν παραμένει προφυλακισμένος και για άλλες υποθέσεις που συνδέονται με την ίδια περίοδο. Τον προηγούμενο μήνα, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει δεκαετή κάθειρξη για κατηγορίες όπως η παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Η Νότια Κορέα δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η τελευταία φορά που επιβλήθηκε θανατική ποινή σε πρώην ηγέτη ήταν το 1996, όταν ο στρατιωτικός δικτάτορας Τσουν Ντου-χουάν καταδικάστηκε για το πραξικόπημα του 1979, με την ποινή του να μετατρέπεται αργότερα σε ισόβια.

Στο πολιτικό πεδίο, η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές μετά την καθαίρεση του Γιουν, με νέο πρόεδρο τον Λι Τζε-μιουνγκ. Παρά την πτώση του, ο Γιουν διατηρεί έναν πυρήνα σκληρών υποστηρικτών στη δεξιά, που τον αντιμετωπίζουν ως πολιτικό διωκόμενο από το φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Με πληροφορίες από BBC