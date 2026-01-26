«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Μια σαφή και απειλητική προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ έστειλαν οι ιρανικές αρχές την Κυριακή, αποκαλύπτοντας μια τοιχογραφία στην κεντρική πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η τοιχογραφία απεικονίζει από ψηλά ένα αεροπλανοφόρο, με μαχητικά αεροσκάφη κατεστραμμένα, να εκρήγνυνται στο κατάστρωμά του. Το κατάστρωμα είναι γεμάτο πτώματα και ίχνη αίματος, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα σχηματίζοντας μοτίβο που θυμίζει τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Μάλιστα, σε μια γωνία διακρίνεται η φράση «αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλα», που σημαίνει πως, μία ευθεία απειλή προς τις ΗΠΑ, καθώς με απλά λόγια τους ξεκαθαρίζουν πως «αν μας χτυπήσετε, η απάντηση θα είναι δυσανάλογα σκληρή».

Η αποκάλυψη της τοιχογραφίας έρχεται την ώρα που σημαντικές αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν και τριών αντιτορπιλικών, κατευθύνονται προς την περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα πλοία αναπτύσσονται «για κάθε ενδεχόμενο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. «Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πλατεία Ενγκελάμπ αποτελεί παραδοσιακό χώρο κρατικών συγκεντρώσεων, ενώ η τοιχογραφία της αλλάζει συχνά ανάλογα με τις πολιτικές και εθνικές συγκυρίες. Μόλις μία ημέρα πριν, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είχε δηλώσει ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται «πιο έτοιμες από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν κλιμακωθεί μετά τη βίαιη καταστολή πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν, κατά την οποία, σύμφωνα με ακτιβιστές, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και συνελήφθησαν δεκάδες χιλιάδες. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με στρατιωτική επέμβαση, εάν το Ιράν συνέχιζε τη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών ή προχωρούσε σε μαζικές εκτελέσεις συλληφθέντων.

Παρότι οι διαδηλώσεις έχουν κοπάσει τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις σχεδιαζόμενες εκτελέσεις περίπου 800 κρατουμένων, έναν ισχυρισμό που ο ανώτατος εισαγγελέας του Ιράν χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή».

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα έκανε προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα «να μοιάζουν ασήμαντα».

Την ίδια στιγμή, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι μαχητικά F-15E Strike Eagle έχουν πλέον παρουσία στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της περιφερειακής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Guardian