«Θα μπορούσα να έχω σκοτώσει κάποιον» - Ο Άντονι Χόπκινς μιλά για μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του

Με τη γνωστή του ειλικρίνεια, ο σερ Άντονι Χόπκινς μιλά για τον εθισμό, τη μετάνοια και τη δύναμη της αλλαγής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους όσοι παλεύουν με τις εξαρτήσεις.

Ο 87χρονος ηθοποιός, λίγο πριν την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του «We Did OK, Kid», περιγράφει τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ο αλκοολισμός μπορούσε να του κοστίσει τα πάντα -ακόμη και τη ζωή.

Μιλώντας στο podcast The Interview των New York Times την 25η Οκτωβρίου, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε τη στιγμή που κατάλαβε πως ήταν αλκοολικός.

«Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια, σε πλήρη “blackout”, χωρίς ιδέα πού πήγαινα, όταν κατάλαβα ότι θα μπορούσα να έχω σκοτώσει κάποιον - ή εμένα, πράγμα που τότε δεν με ένοιαζε», περιγράφει.

«Ήρθα στα συγκαλά μου και είπα σε έναν πρώην ατζέντη μου, σ’ ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς: “Χρειάζομαι βοήθεια"», σημειώνει.

Η «ανδρική, λογική και κάπως ραδιοφωνική» φωνή που άκουσε εκείνη την ημέρα

Όπως γλαφυρά περιέγραψε, θυμάται ότι σε κάποια στιγμή κοίταξε το ρολόι του -ήταν ακριβώς 11:00 το βράδυ- και τότε συνέβη κάτι «ανεξήγητο». «Μια βαθιά, δυνατή φωνή μέσα μου είπε: “Τέλος. Τώρα μπορείς να αρχίσεις να ζεις. Και όλα έγιναν για κάποιο λόγο, μην ξεχάσεις ούτε στιγμή από αυτά». Ο Χόπκινς περιέγραψε αυτή τη φωνή ως «ανδρική, λογική και κάπως ραδιοφωνική» και ξεκαθάρισε πως από εκείνη τη στιγμή η επιθυμία του για αλκοόλ εξαφανίστηκε.

«Η ανάγκη για ποτό απλώς έφυγε. Δεν έχω θεωρίες, εκτός από τη θεϊκή δύναμη ή αυτή τη δύναμη που όλοι κουβαλάμε μέσα μας, την ενέργεια της ζωής, όπως θέλει να την πει κανείς», είπε. «Είναι μια συνείδηση, πιστεύω. Αυτό μόνο ξέρω.»

Αναφερόμενος στα χρόνια που πάλευε με τον εθισμό, ο Χόπκινς εξήγησε πως ύστερα από μια «μοναχική παιδική ηλικία» και «εκφοβισμό», έπινε για να «μουδιάσει» αυτό το εσωτερικό κενό.

«Ξέρεις, το ποτό είναι φοβερό γιατί σε βάζει αμέσως σε μια άλλη διάσταση», είπε.

«Εκείνα τα χρόνια, ηθοποιοί όπως ο Πίτερ Ο’Τουλ, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον... θυμάμαι εκείνες τις μεθυσμένες βραδιές και σκεφτόμασταν: “Αυτό είναι ζωή. Είμαστε επαναστάτες, περιθωριακοί, γιορτάζουμε».

“Είμαι ακόμα εδώ. Πώς;” Δεν ξέρω»

Η εξομολόγησή του κλείνει με ένα μήνυμα:

«Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στη ζωή και τις προσέχεις. Αλλά τώρα, κοντά στα 88 μου, ξυπνάω το πρωί και λέω: “Είμαι ακόμα εδώ. Πώς;” Δεν ξέρω. Ό,τι κι αν με κρατάει εδώ, ευχαριστώ πολύ! Είμαι υπόχρεος», εξομολογείται.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Χόπκινς γιόρτασε 49 χρόνια νηφαλιότητας -ένα επίτευγμα που, όπως λέει, του χάρισε τη δεύτερη ζωή του. «Πριν από 49 χρόνια σταμάτησα», είχε πει σε βίντεο που δημοσίευσε μέσω Instagram. «Περνούσα “καλά”, αλλά είχα αρχίσει να μην θυμάμαι τίποτα και οδηγούσα μεθυσμένος. Εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι χρειάζομαι βοήθεια και την ζήτησα. Τηλεφώνησα σε μια ομάδα σαν εμένα, αλκοολικούς. Και αυτό ήταν. Από τότε, νηφάλιος. Έχω περάσει καλύτερα αυτά τα 49 χρόνια απ’ ό,τι πριν».

Με τη μαρτυρία του, ο σερ Άντονι Χόπκινς υπενθυμίζει πως η αναζήτηση βοήθειας δεν είναι αδυναμία -είναι το πρώτο βήμα για να ξανακερδίσει κανείς τη ζωή του.