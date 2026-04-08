«Θα καταστρέψουμε όποιο πλοίο περάσει χωρίς άδεια»: Το μήνυμα του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια, παρά την εύθραυστη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη ναυσιπλοΐα να παραμένει σχεδόν παγωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μήνυμα που μεταδόθηκε μέσω ασυρμάτου από το ιρανικό ναυτικό προς πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφερε ότι «πρέπει να λάβετε άδεια από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης για να περάσετε από τα στενά» και προειδοποιούσε ότι «οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς άδεια θα καταστραφεί». Η ηχογράφηση κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα από μέλος πληρώματος.

Αντίστοιχο μήνυμα, σύμφωνα με το Reuters, έλαβαν και πλοιοκτήτες, στους οποίους επισημάνθηκε ότι η διέλευση παραμένει κλειστή χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις ιρανικές δυνάμεις.

Στενά του Ορμούζ: Παρά την κατάπαυση του πυρός, η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη

Παρά τη συμφωνία για προσωρινή παύση των επιθέσεων, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπό την προϋπόθεση της άμεσης και ασφαλούς επαναλειτουργίας των Στενών, η Τεχεράνη δείχνει ότι διατηρεί τον έλεγχο της διέλευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από πληρώματα, πολεμικά αεροσκάφη εξακολουθούν να επιχειρούν πάνω από τον Περσικό Κόλπο, ενώ η πλειονότητα των πλοίων παραμένει αγκυροβολημένη.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενέργεια, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων έχει οδηγήσει την κίνηση σε επίπεδα κάτω του 10% του συνήθους όγκου, προκαλώντας έντονες πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η ιρανική πλευρά δηλώνει ότι μπορεί να παρέχει ασφαλή διέλευση, σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία θα λάβουν σχετική άδεια. Κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι το πρώτο πλοίο πέρασε μετά την εκεχειρία με τέτοια έγκριση, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.

Επιφυλακτικές οι ναυτιλιακές εταιρείες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Παρά τις ενδείξεις μερικής αποκλιμάκωσης, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές. Η δανέζικη Maersk ανέφερε ότι η εκεχειρία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για διέλευση, χωρίς όμως να διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια. Η γερμανική Hapag-Lloyd σημείωσε ότι χρειάζεται σταθερότητα πριν επανεκκινήσει τη δραστηριότητα σε ορισμένες αγορές, εκτιμώντας ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να διαρκέσει έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Παράλληλα, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι παραμένει ασαφές το περιεχόμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Θέλουμε να δούμε τις λεπτομέρειες», ανέφερε ο επικεφαλής της Frontline, Λαρς Μπάρσταντ.

Σύμφωνα με το Joint Maritime Information Center, έχουν καταγραφεί σχεδόν 30 περιστατικά ασφαλείας που αφορούν εμπορικά πλοία και ενεργειακές υποδομές στην περιοχή από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Την ίδια στιγμή, περίπου 187 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου.

Η αβεβαιότητα επηρεάζει ιδιαίτερα τις ασιατικές οικονομίες, που αποτελούν τους βασικούς αποδέκτες του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από διυλιστήρια και εμπόρους για επανεκκίνηση φορτώσεων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σαφής και σταθερή λειτουργία του περάσματος.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη ναυτιλιακή και ενεργειακή βιομηχανία, καθώς και με τον ασφαλιστικό κλάδο, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χρήση των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Reuters