«Θα ήταν πρόεδρος»: Πώς το Νόμπελ έβγαλε τη Ματσάδο από τα σχέδια Τραμπ για τη Βενεζουέλα 

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέκλεισε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα επειδή η 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης αποδέχθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με πρόσωπα κοντά στον Λευκό Οίκο που μίλησαν στην Washington Post.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ενόχληση του Αμερικανού προέδρου δεν συνδέεται με τη δημοφιλία ή τη δυναμική της Ματσάδο στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια. Αντίθετα, φαίνεται να σχετίζεται με την απόφασή της να αποδεχθεί το Νόμπελ Ειρήνης, ένα βραβείο για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι θεωρεί πως άξιζε ο ίδιος. Παρότι η Ματσάδο αφιέρωσε δημοσίως το βραβείο στον Τραμπ, πηγές της εφημερίδας αναφέρουν ότι αυτό δεν θεωρήθηκε επαρκές, καθώς «το κρίσιμο ήταν ότι δεν το αρνήθηκε».

Όπως μεταφέρει η Washington Post, πρόσωπο με άμεση γνώση των εσωτερικών συζητήσεων στον Λευκό Οίκο φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Αν είχε απορρίψει το Νόμπελ και έλεγε “δεν μπορώ να το δεχθώ γιατί ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ”, σήμερα θα ήταν πρόεδρος της Βενεζουέλας». Η φράση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κλίμα που επικράτησε γύρω από το όνομα της Ματσάδο στην Ουάσινγκτον, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και σύμβολο αντίστασης στο καθεστώς Μαδούρο.

Η στάση αυτή εξηγεί και γιατί, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε να απορρίπτει ανοιχτά το ενδεχόμενο η Ματσάδο να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μεταβατική περίοδο. Δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν έχει τη στήριξη και τον σεβασμό στο εσωτερικό της χώρας», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε προηγηθεί καμία συνεννόηση μαζί της πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Αντίθετα, ο Τραμπ έδειξε να προκρίνει ως συνομιλήτρια την Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαδούρο μέχρι τη σύλληψή του και πλέον μεταβατική πρόεδρο με τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί της, στο πλαίσιο ενός αμερικανικού σχεδίου «επιτήρησης» της μετάβασης, μέχρι να διεξαχθούν εκλογές.

Η αποκάλυψη της Washington Post προκάλεσε αιφνιδιασμό σε κύκλους της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, καθώς η Ματσάδο θεωρούνταν έως πρόσφατα το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη διεθνή νομιμοποίηση για να ηγηθεί μιας μεταβατικής διαδικασίας. Συνεργάτες της, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν είχαν καμία ένδειξη ότι η αποδοχή του Νόμπελ θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά στις σχέσεις της με τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια στιγμή, η ίδια η Ματσάδο έχει καλέσει τους υποστηρικτές της να παραμείνουν σε εγρήγορση, δηλώνοντας ότι «η ώρα της ελευθερίας έχει φτάσει» και ότι η δημοκρατική μετάβαση δεν μπορεί να επιβληθεί ερήμην της λαϊκής εντολής. Ωστόσο, με τους βασικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης εκτός χώρας και με την Ουάσινγκτον να δείχνει ότι χαράσσει τη δική της γραμμή για τη Βενεζουέλα, ο ρόλος της παραμένει, τουλάχιστον προς το παρόν, εκτός των αμερικανικών σχεδιασμών.

Με πληροφορίες από Washington Post