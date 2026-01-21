«Θα αντισταθεί μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος», λέει ο ανιψιός του Χαμενεΐ

Ο ανιψιός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μαχμούντ Μοράντχανι, λέει ότι η καταστολή δεν θα βάλει τέλος στις διαδηλώσεις και προβλέπει ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα αντισταθεί «μέχρι την τελευταία σταγόνα τους αίματος του».

Ο Μοράντχανι ζει στη Γαλλία από το 1986. Έφυγε από το Ιράν στα 22 του, μέσω Ιράκ, λίγα χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση, και σήμερα εργάζεται ως ωτορινολαρυγγολόγος στη βόρεια Γαλλία. Δηλώνει σταθερός πολέμιος του καθεστώτος και λέει ότι θα ήθελε να δει τον Χαμενεΐ να συλλαμβάνεται και να δικάζεται.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι ιρανικές αρχές επιχειρούν να πνίξουν ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Ο Χαμενεΐ είπε το Σάββατο ότι οι διαδηλώσεις άφησαν πίσω τους «αρκετές χιλιάδες» νεκρούς και απέδωσε την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η πρώτη φορά που ιρανική ηγεσία έδωσε ένδειξη για το μέγεθος των απωλειών.

Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 4.519. Ο Μοράντχανι αμφισβητεί ότι αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός και εκτιμά ότι είναι μεγαλύτερος. Όπως λέει, το καθεστώς «αισθάνθηκε πραγματικό κίνδυνο αυτή τη φορά» και κλιμάκωσε τη βία για να «κατευνάσει» τον πληθυσμό, προσθέτοντας ότι η πλειονότητα των Ιρανών «δεν θα αποδεχθεί ποτέ» την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η οργάνωση Iran Human Rights, υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν βαριά όπλα, μεταξύ των οποίων πολυβόλα DShK, εναντίον διαδηλωτών. Παρ’ όλα αυτά, ο Μοράντχανι δεν θεωρεί ότι η καταστολή «κλείνει» την υπόθεση. Περιγράφει την τακτική του καθεστώτος ως μια μέθοδο προσωρινής εκτόνωσης: «Ο κόσμος μένει σπίτι όταν αυξάνονται οι νεκροί, αλλά η φωτιά μένει κάτω από τη στάχτη», λέει.

Ασκεί κριτική και στην αντιπολίτευση, την οποία θεωρεί ανοργάνωτη. Κατά την άποψή του, οι διαδηλώσεις στον δρόμο θα έπρεπε να έρχονται στο τέλος μιας διαδικασίας και όχι στην αρχή, αφού προηγηθεί σχεδιασμός και προετοιμασία.

Για την εξέλιξη της κρίσης, εκτιμά ότι το καθεστώς μπορεί να καταρρεύσει από μόνο του μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, λόγω εσωτερικών ανταγωνισμών. Προτιμά αυτό το σενάριο από μια εξωτερική επέμβαση, την οποία θεωρεί ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε χάος και τρομοκρατία.

Ο Μοράντχανι λέει επίσης ότι, στις επαφές που έχει με ανθρώπους στο Ιράν, καταγράφει ένα αίσθημα εγκατάλειψης, ειδικά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι μέρος των διαδηλωτών περίμενε πιο έμπρακτη στήριξη από τις ΗΠΑ και, μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υπήρξαν προσδοκίες ακόμη και για στρατιωτική βοήθεια. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ίδιος διαφωνεί με την προοπτική αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Για την Ευρώπη, ο Μοράντχανι ζητά να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη και να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Λέει ότι προκρίνει μια πολιτική μετάβαση με διπλωματικά μέσα και την εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής δημοκρατίας στο Ιράν.

Για τη διαδοχή του Χαμενεΐ, σημειώνει ότι, παρά τα σενάρια για τον γιο του Μοτζτάμπα, ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει προετοιμάσει τη διαδοχή του και «δεν σκέφτεται ακόμη τον θάνατό του».

