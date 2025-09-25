Τέξας: Θα εκτελεστεί άνδρας που σκότωσε βρέφος σε τελετή «εξορκισμού»

Ένας 35χρονος άνδρας στο Τέξας πρόκειται να εκτελεστεί την Πέμπτη για τη δολοφονία της 13 μηνών κόρης της συντρόφου του, σε μια υπόθεση που οι ίδιοι είχαν περιγράψει ως «εξορκισμό» για να διώξουν έναν δαίμονα από το σώμα του παιδιού.

Ο Μπλέιν Μάιλαμ καταδικάστηκε για τον βασανισμό και τη δολοφονία της μικρής Αμόρα Κάρσον τον Δεκέμβριο του 2008, μέσα στο τροχόσπιτό του στην κομητεία Ρασκ, στην ανατολική πλευρά του Τέξας. Η θανατηφόρα ένεση έχει προγραμματιστεί να γίνει στο σωφρονιστικό κατάστημα του Χάντσβιλ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μάιλαμ χτύπησε το βρέφος με σφυρί και το υπέβαλε σε πολύωρα βασανιστήρια που περιλάμβαναν δαγκωματιές, στραγγαλισμό και ακρωτηριασμό. Η κακοποίηση φέρεται να διήρκεσε έως και 30 ώρες.

Ο ιατροδικαστής που έκανε την αυτοψία βρήκε πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο και στα άκρα του παιδιού, καθώς και δεκάδες σημάδια από δαγκωματιές. Κατέθεσε μάλιστα ότι δεν ήταν δυνατό να εντοπίσει μία συγκεκριμένη αιτία θανάτου, καθώς τα τραύματα ήταν όλα δυνητικά θανατηφόρα.

Οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί

Ο Μάιλαμ επιμένει ότι είναι αθώος και ρίχνει την ευθύνη στη σύντροφό του, Τζέσικα Κάρσον, η οποία κατηγορήθηκε ότι είχε παραισθήσεις θρησκευτικού χαρακτήρα και πίστευε ότι η κόρη της ήταν δαιμονισμένη. Εκείνη δικάστηκε χωριστά και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Οι δικηγόροι του ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να σταματήσει την εκτέλεση, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη στηρίχθηκε σε στοιχεία που έχουν πλέον θεωρηθεί αναξιόπιστα, όπως οι αναλύσεις δαγκωματιών, καθώς και σε αμφιλεγόμενα ευρήματα DNA. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος είναι διανοητικά ανάπηρος, κάτι που σύμφωνα με την αμερικανική νομολογία θα έπρεπε να τον καθιστά μη εκτελέσιμο.

Οι απαντήσεις των αρχών του Τέξας

Η εισαγγελία του Τέξας υποστήριξε ότι ακόμη κι αν αγνοηθούν οι αμφισβητούμενες αποδείξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά στοιχεία που ενοχοποιούν τον Μάιλαμ. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι απόπειρες συγκάλυψης, οι καταθέσεις μαρτύρων και η ομολογία που φέρεται να έκανε σε νοσοκόμα μετά τη σύλληψή του.

Το αίτημα για απονομή χάριτος απορρίφθηκε την Τρίτη από το Συμβούλιο Απονομής Χαρίτων και Αποφυλακίσεων του Τέξας. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η εκτέλεση είχε αναβληθεί στο παρελθόν, καθώς είχαν προηγηθεί αναστολές το 2019 και το 2021.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Ρασκ, Μάικλ Τζίμερσον, είχε δηλώσει το 2019 ότι αρχικά οι αρχές αντιμετώπισαν τον Μάιλαμ και την Κάρσον ως γονείς που θρηνούσαν. Ωστόσο, η γυναίκα παραδέχτηκε αργότερα ότι ο Μάιλαμ την είχε πείσει πως το παιδί ήταν «δαιμονισμένο» επειδή «ο Θεός είχε κουραστεί με τα ψέματά της».

Η αξιοπιστία της ανάλυσης δαγκωματιών έχει καταρριφθεί τα τελευταία χρόνια, με επιστημονικές εκθέσεις να την κρίνουν ακατάλληλη για δικαστική χρήση. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές θεωρούν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ισχυρή βάση.

Η θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Αν εκτελεστεί, ο Μάιλαμ θα είναι ο πέμπτος θανατοποινίτης που εκτελείται φέτος στο Τέξας, την πολιτεία με τον υψηλότερο ιστορικά αριθμό εκτελέσεων στις ΗΠΑ. Σε εθνικό επίπεδο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 33 εκτελέσεις το 2025. Η Φλόριντα κατέχει την πρωτιά με 12, ενώ έχουν προγραμματιστεί ακόμη δύο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Associated Press