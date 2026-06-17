Τέξας: Ένας νεκρός σε συντριβή αεροσκάφους

Tο βράδυ της Τρίτης στο Λαρέντο του Τέξας, μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από το δυστύχημα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Διερχόμενοι οδηγοί κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα του αεροσκάφους ώστε να διασώσουν τους επιβαίνοντες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο στο πλάι, έχοντας προσκρούσει σε διαχωριστικό στηθαίο του δρόμου.

Το δυστύχημα στο Τέξας

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο Loop 20, όπως δήλωσε ο ερευνητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λαρέντο, Χοσέ Μπαέζα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς οδηγών ή επιβατών οχημάτων που κινούνταν στον δρόμο τη στιγμή της συντριβής. Ωστόσο, ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Small plane crashes near Loop 20 in Laredo, Texas; number of people onboard unclear. pic.twitter.com/S8C6nGkhmn — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 17, 2026

«Είδα κάποιον μέσα στο πιλοτήριο να προσπαθεί να σπάσει το παράθυρο για να διαφύγει», ανέφερε η Ζάιρα Γκάρζα, αυτόπτης μάρτυρας του αεροπορικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγός της έτρεξε προς το αεροσκάφος για να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης. Λίγο αργότερα, η πόρτα του αεροσκάφους άνοιξε και τρία άτομα, τα οποία έμοιαζαν να είναι έφηβοι, κατάφεραν να βγουν από το εσωτερικό. Ακολούθησε ένα ακόμη άτομο που φαινόταν να είναι ο πιλότος.

Παράλληλα, μέλος του πληρώματος προσπαθούσε να απομακρύνει από το αεροσκάφος έναν επιβάτη που φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής ή τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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