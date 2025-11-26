Τετραετής ποινή σε γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο για φερόμενη «απειλή» κατά του Ερντογάν

Δικαστήριο στην Τουρκία καταδίκασε την Τετάρτη τον γνωστό δημοσιογράφο Φατίχ Αλτάιλι σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση, με την κατηγορία ότι διατύπωσε δημόσια απειλή κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις Τύπου, που κάνουν λόγο για μια ακόμη προσπάθεια φίμωσης μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες επικριτικές φωνές της χώρας.

Ο 63χρονος Αλτάιλι, ένας από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της Τουρκίας, συνελήφθη τον Ιούνιο και από τότε βρίσκεται υπό κράτηση. Παρότι καταδικάστηκε, το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Η δίωξη συνδέεται με σχόλιο που έκανε ο Αλτάιλι στην εκπομπή του στο YouTube, «Fatih Altayli Comments». Σχολιάζοντας δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από επτά στους δέκα πολίτες τάσσονται κατά της απεριόριστης θητείας στην προεδρία, είπε ότι η τουρκική κοινωνία «ιστορικά αντιδρά στην ανεξέλεγκτη εξουσία».

«Δείτε την ιστορία αυτού του έθνους», ανέφερε. «Είναι ένας λαός που, όταν δεν ήθελε άλλο τον σουλτάνο, τον έπνιγε. Πολλοί Οθωμανοί ηγεμόνες δολοφονήθηκαν ή βρέθηκαν νεκροί, με τον θάνατό τους να παρουσιάζεται ως αυτοκτονία».

Οι αρχές θεώρησαν τη δήλωση αυτή ως «δημόσια απειλή» προς τον Ερντογάν. Ο Αλτάιλι χαρακτήρισε τις κατηγορίες «παράλογες» και υποστήριξε στο δικαστήριο ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά σε βία. «Για ποιο λόγο να φοβάται ο πρόεδρος εμένα;» φέρεται να είπε.

Τουρκία: Η μάχη για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο

Η εκπομπή του στο YouTube σταμάτησε τον περασμένο μήνα, μετά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης. Από τότε, ο Αλτάιλι συνέχιζε να μεταφέρει σχόλια για την επικαιρότητα μέσω γραπτών μηνυμάτων προς τους δικηγόρους του, τα οποία διάβαζε ο βοηθός του στο κανάλι.

Με τα περισσότερα παραδοσιακά ΜΜΕ της Τουρκίας να βρίσκονται σε χέρια φιλοκυβερνητικών επιχειρήσεων ή υπό άμεση εποπτεία του κράτους, πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι στρέφονται στο YouTube για να μεταφέρουν αναλύσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Το Συνδικάτο Τούρκων Δημοσιογράφων αναφέρει ότι σήμερα 11 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και ο Αλτάιλι, βρίσκονται στη φυλακή. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι διώξεις αφορούν «ποινικά αδικήματα» και όχι δημοσιογραφική δραστηριότητα, όμως διεθνείς ενώσεις Τύπου και οργανώσεις δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν την επιχειρηματολογία αυτή προσχηματική.

Με πληροφορίες από Associated Press