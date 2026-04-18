Τέσσερις υποτιμημένες εργασιακές δεξιότητες που αυξάνουν τις πιθανότητες για πρόσληψη

Άγχος προκαλούν οι ιστορίες ανθρώπων που στέλνουν εκατοντάδες αιτήσεις εργασίας χωρίς σχεδόν καμία απάντηση, πόσο μάλλον πρόσκληση για συνέντευξη.

Οι πρόσφατοι δείκτες για την αγορά εργασίας υποδηλώνουν ότι αυτή διαμορφώνεται ως μία από τις πιο δύσκολες επαγγελματικές περιόδους των τελευταίων ετών για τους νέους πτυχιούχους, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του εργατικού δυναμικού να δημιουργούν ένα αβέβαιο τοπίο για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρει η Ana Homayoun, στο Business Insider, οι δεξιότητες που χρειάζονται, πλέον, οι εργοδότες δεν είναι αυτές που οι περισσότεροι υποψήφιοι σκέφτονται να αναπτύξουν ή να αναδείξουν στην αναζήτηση εργασίας τους.

Τέσσερις υποτιμημένες δεξιότητες παραμένουν κρίσιμες για την εξεύρεση και τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας.

Μία νοοτροπία που στοχεύει στην επίτευξη στόχων

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα το είπε ξεκάθαρα σε μια συνέντευξη το 2023: Το να είσαι γνωστός ως άνθρωπος που φέρνει τα πράγματα εις πέρας είναι πολύ ισχυρό πλεονέκτημα.

Πολλοί νέοι σήμερα ανησυχούν τόσο πολύ μήπως δώσουν λάθος απάντηση ή κάνουν κάτι λάθος, που δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν τη νοοτροπία «μπορώ να τα καταφέρω» που απαιτείται για να αναλάβουν ένα έργο και να το φέρουν εις πέρας, ανεξάρτητα από τα εμπόδια.

Οι εργοδότες εκτιμούν αυτούς στους οποίους μπορούν να βασιστούν ότι είναι προσανατολισμένοι στις λύσεις και θέλουν να το δουν αυτό να αποδεικνύεται στις συνεντεύξεις και στα πρώτα καθήκοντα της εργασίας.

Προσαρμοστικότητα

Η Ana Homayoun συνεργάστηκε με μια νέα απόφοιτη πανεπιστημίου που αναστατωνόταν πραγματικά όταν ο νέος εργοδότης της δεν της έδινε κάθε Δευτέρα πρωί μια εβδομαδιαία λίστα εργασιών. Ήθελε να οργανώνει την εβδομάδα της με βάση προκαθορισμένες εργασίες και ένιωθε απογοήτευση αν αργότερα άλλαζαν οι προτεραιότητες ή αν νέες πληροφορίες σήμαιναν ότι ένα έργο έπαιρνε νέα κατεύθυνση.

Στο σχολείο, είχε ανταμειφθεί για την αυστηρότητά της, ειδικά όταν αυτό σήμαινε να ακολουθεί οδηγίες.

Όμως στον χώρο εργασίας, οι προτεραιότητες μπορεί να αλλάξουν και η προσαρμοστικότητα δείχνει στους εργοδότες την ικανότητα να σκέφτεσαι γρήγορα και να ανταποκρίνεσαι εποικοδομητικά.

Αντίληψη για τη σημασία των αρμοδιοτήτων

Μια τηλεοπτική παραγωγός εκμυστηρεύτηκε στην Ana Homayoun πρόσφατα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπιζε με τους νεοπροσληφθέντες ήταν ότι πολλοί δεν καταλάβαιναν τη διαφορά μεταξύ «επείγοντος», «σημαντικού» και «μπορεί να γίνει αργότερα».

Ως αποτέλεσμα, ένα επείγον email παρέμενε αναπάντητο. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ σημαντικό, αλλά στη διαδικασία πρόσληψης, μπορεί να σημαίνει ότι μέχρι να απαντήσει ο υποψήφιος, η ευκαιρία θα έχει χαθεί.

Ένας νέος απόφοιτος που ήθελε να αλλάξει κατεύθυνση στην καριέρα του και να ασχοληθεί με την ανάλυση αθλητικών δεδομένων, για να εισέλθει σε αυτόν τον πολύ διαφορετικό τομέα, δεσμεύτηκε να υποβάλλει αίτηση σε 10 αγγελίες εργασίας την ημέρα με στοχευμένη προσέγγιση και να ενημερώσει όλους τους γνωστούς του για το τι έψαχνε. Όταν τελικά βρήκε δουλειά μέσω μιας από αυτές τις εξατομικευμένες αιτήσεις, η διαδικασία πρόσληψης προχώρησε γρήγορα. Πήρε τη δουλειά εν μέρει επειδή ανταποκρίθηκε άμεσα και είχε συνέπεια σε κάθε βήμα.

Αυτονομία στη λήψη αποφάσεων

Οι εργοδότες αναζητούν άτομα που μπορούν να είναι αυτόνομοι στη λήψη αποφάσεων. Έρχονται προετοιμασμένοι και θέτουν ερωτήσεις που προκαλούν στοχασμό.

Οι υποψήφιοι και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που επιδεικνύουν θετική στάση, είναι προσανατολισμένοι στις λύσεις και επιδεικνύουν την απαραίτητη ευελιξία για να διαχειρίζονται και να φέρνουν εις πέρας διαφορετικές εργασίες.

Αυτές οι τέσσερις δεξιότητες δεν μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους, και οι υποψήφιοι που κατακτούν μια θέση εργασίας (και που ευδοκιμούν μόλις το κάνουν) είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν χάρη σε αυτές τις δεξιότητες — τόσο στον τρόπο με τον οποίο αναζητούν εργασία όσο και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στη δουλειά.

Με πληροφορίες από Business Insider