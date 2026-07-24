Τέσσερις Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός νεκροί σε επίθεση εποίκων στη Δυτική Όχθη

Τέσσερις Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός σκοτώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Τελ, κοντά στη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σε ένοπλη σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν Ισραηλινοί έποικοι, κάτοικοι της περιοχής και στρατιώτες.

Οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν ασαφείς και οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές εκδοχές. Παλαιστίνιοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έποικοι εισέβαλαν στο χωριό και άνοιξαν πυρ μαζί με στρατιώτες. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του έσπευσαν στην περιοχή έπειτα από επίθεση εναντίον Ισραηλινών που βρίσκονταν κοντά στον εποικισμό Χαβάτ Γκιλάντ.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο περιστατικό στη Δυτική Όχθη από την αρχή του έτους και εντείνει τους φόβους για νέο κύκλο επιθέσεων και αντιποίνων στην περιοχή.

Η εκδοχή των κατοίκων

Ο επικεφαλής του κοινοτικού συμβουλίου του Τελ, Ουαλίντ Ζιντάν, δήλωσε ότι περίπου 20 έποικοι μπήκαν στο χωριό γύρω στις 8.30 το πρωί.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και ακολούθησαν συμπλοκές. Ο ίδιος υποστήριξε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έφτασαν λίγο αργότερα και άνοιξαν πυρ μαζί με τους εποίκους.

«Οι έποικοι εισέβαλαν στο χωριό με σκοπό να σκοτώσουν, να προκαλέσουν καταστροφές και να βάλουν φωτιές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «σφαγή» που διαπράχθηκε από εποίκους με τη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων.

Το υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά. Σύμφωνα με κατοίκους, ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Τέσσερις ακόμη Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, οι τρεις από αυτούς σοβαρά.

Τι υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε διαφορετική εκδοχή. Ανέφερε ότι στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην περιοχή μετά από πληροφορίες για επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών που περπατούσαν κοντά στον εποικισμό Χαβάτ Γκιλάντ.

Κατά τον στρατό, ένας Παλαιστίνιος άρπαξε το όπλο μέλους της ομάδας ασφαλείας και πυροβόλησε εναντίον των Ισραηλινών. Το Associated Press μετέδωσε ότι ο στρατός αναγνώρισε πως σκότωσε τον άνδρα που πήρε το όπλο, χωρίς όμως να εξηγήσει με σαφήνεια πώς σκοτώθηκαν οι άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ενόπλους πολίτες και στρατιώτες να συγκρούονται με Παλαιστινίους σε χωράφι έξω από το χωριό. Σε ορισμένα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Το οπτικό υλικό δεν αρκεί από μόνο του για να αποσαφηνίσει ποιος άνοιξε πρώτος πυρ ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε καθένα από τα θύματα.

Ο νεκρός Ισραηλινός ήταν άνδρας περίπου 30 ετών και, σύμφωνα με μέσα που συνδέονται με κοινότητες εποίκων, κατοικούσε στον Χαβάτ Γκιλάντ. Δύο ακόμη Ισραηλινοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο.

Απειλές για αντίποινα

Μετά το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός απέκλεισε προσωρινά τη Ναμπλούς και το Τελ και έστησε σημεία ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου για να εξεταστεί η ισραηλινή αντίδραση.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει «με αποφασιστικότητα εναντίον των τρομοκρατών», παρότι η έρευνα για το περιστατικό δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, ισραηλινές ομάδες εποίκων ζήτησαν εκτεταμένες επιθέσεις και κάλεσαν να «σβηστεί» το χωριό, αυξάνοντας την ανησυχία για αντίποινα εις βάρος των κατοίκων.

Η ένοπλη σύγκρουση σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Δυτική Όχθη, όπου έχουν καταγραφεί επανειλημμένα επιθέσεις εποίκων, στρατιωτικές επιχειρήσεις και συγκρούσεις με Παλαιστινίους.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, δύο Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί στο χωριό Ντέιρ Τζαρίρ, σε περιστατικό κατά το οποίο οι κάτοικοι κατηγόρησαν ενόπλους εποίκους ότι έδρασαν με την υποστήριξη του στρατού.

Οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση την οποία απορρίπτει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Guardian

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