Τέσσερις μεγάλες προκλήσεις για τον Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Την πρώτη, παγωμένη χειμωνιάτικη ημέρα του 2026, μπροστά σε χιλιάδες ενθουσιώδεις Νεοϋορκέζους και προοδευτικούς Δημοκρατικούς συμμάχους, από έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του Μετρό, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι δεσμεύτηκε να αφηγηθεί «μια νέα ιστορία για την πόλη».

«Το Δημαρχείο θα υλοποιήσει μια ατζέντα ασφάλειας, προσιτότητας και αφθονίας - μια διοίκηση που μοιάζει και λειτουργεί όπως οι άνθρωποι που εκπροσωπεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ζοχράν Μαμντάνι, κατά την ομιλία της ορκωμοσίας τους.

Ήταν το ίδιο μήνυμα που οδήγησε τον 34χρονο δημοκρατικό σοσιαλιστή στην εκλογική νίκη του Νοεμβρίου, με το σχέδιό του, για τα δεδομένα της πιο ακριβής πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών, να περιλαμβάνει φιλόδοξες αλλαγές, όπως καθολική δωρεάν παιδική φροντίδα, δωρεάν και δημόσια μέσα μεταφοράς και δημοτικά παντοπωλεία.

Ζοχράν Μαμντάνι: Τέσσερις μεγάλες προκλήσεις στη Νέα Υόρκη

Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων αναμένεται να συνοδευτεί από σοβαρές προκλήσεις - και ο Μαμντάνι θα πρέπει να διατηρήσει τη στήριξη κρίσιμων πολιτικών και θεσμικών παικτών ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας του, περιγράφει το BBC παρουσιάζοντας 'τες.

1. Η χρηματοδότηση των προεκλογικών υποσχέσεων

Η πολιτική ατζέντα του Μαμντάνι επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, με μέτρα όπως το «πάγωμα» των αυξήσεων ενοικίων σε επιδοτούμενες κατοικίες και η καθολική, δωρεάν παιδική φροντίδα. Κάποιες παρεμβάσεις μπορεί να υλοποιηθούν άμεσα και χωρίς μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, το πρώτο μέτρο μπορεί να επιτευχθεί μέσω διορισμών στο συμβούλιο ελέγχου ενοικίων της πόλης, γράφει μεταξύ άλλων ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Άλλες όμως απαιτούν σημαντικούς πόρους, σε μια περίοδο που τόσο η πόλη όσο και η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά ελλείμματα. Ο Μαμντάνι έχει προτείνει νέους φόρους, εκτιμώντας ότι η αύξηση της φορολόγησης των εύπορων και των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποφέρει έως και 9 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας τον εταιρικό φόρο από 7,25% σε 11,5%.

Για να γίνουν όμως αυτές οι αλλαγές, απαιτείται η έγκριση της Πολιτείας. Η κυβερνήτης Kathy Hochul, αν και στήριξε την υποψηφιότητά του και ορισμένους στόχους προσιτότητας, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι δεν συμμερίζεται το σύνολο του φορολογικού του σχεδίου.

2. Αποφυγή σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο

Πριν από τις δημοτικές εκλογές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε επανειλημμένα στον Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντάς τον «κομμουνιστή» και απειλώντας με περικοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Η πρώτη τους συνάντηση, ωστόσο, τον Νοέμβριο ήταν απροσδόκητα ήπια. Παρά το καλό κλίμα, οι βαθιές πολιτικές διαφορές -ιδίως στο μεταναστευτικό- ενδέχεται να προκαλέσουν εντάσεις. Ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι η Νέα Υόρκη «θα παραμείνει πόλη μεταναστών, χτισμένη και καθοδηγούμενη από μετανάστες», σε αντίθεση με τη σκληρή γραμμή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

3. Η σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο

Η εκλογή του προκάλεσε αρχικά πανικό στη Wall Street, με ορισμένους επιχειρηματίες να απειλούν ακόμη και με αποχώρηση από την πόλη.

Στην πορεία, ο Μαμντάνι επιχείρησε να γεφυρώσει το χάσμα, συναντώντας κορυφαία στελέχη του χρηματοπιστωτικού και του κτηματομεσιτικού τομέα. Παρόλα αυτά, παραμένουν οι ανησυχίες ότι η αύξηση φόρων και η περιορισμένη διοικητική εμπειρία του δημάρχου θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, καμία δημαρχία στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία των μεγάλων οικονομικών παικτών της πόλης.

4. Δημόσια ασφάλεια και εγκληματικότητα

Η ασφάλεια παραμένει διαχρονική πρόκληση. Αν και το 2025 οι ανθρωποκτονίες και οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά, το ζήτημα εξακολουθεί να καθορίζει την πολιτική κρίση των πολιτών. Ο Μαμντάνι έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία Υπουργείου Κοινοτικής Ασφάλειας, με έμφαση στην ψυχική υγεία, την πρόληψη κρίσεων και την παρουσία κοινωνικών λειτουργών στο μετρό.

Κρίσιμη θεωρείται και η απόφασή του να διατηρήσει στη θέση της την αρχηγό της αστυνομίας, που είχε διοριστεί επί δημαρχίας Έρικ Άνταμς, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας. Όπως σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές, η αίσθηση ασφάλειας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία της νέας δημαρχίας.