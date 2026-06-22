Τέσσερα καπιμπάρα στον Βιβλικό Ζωολογικό Κήπο της Ιερουσαλήμ πήραν τα ονόματα των Beatles

Τέσσερα νεογέννητα καπιμπάρα έχουν γίνει οι νέοι «σταρ» του Βιβλικού Ζωολογικού Κήπου της Ιερουσαλήμ.

Τα τέσσερα καπιμπάρα γεννήθηκαν από το ζευγάρι καπιμπάρα, Esti και Emmanuel, και, λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή τους, οι φροντιστές τούς έδωσαν ονόματα εμπνευσμένα από το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα των Beatles: Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο.

Meet John, Paul, George, and Ringo (the girl 😉), the four adorable capybara pups born at the zoo two weeks ago! The excited parents are two-year-olds Esti and Emmanuel, who arrived here just six months ago from Denmark and Belgium. #wetlands #eaza #capybara

Video: Roy Atia pic.twitter.com/EXhDrasI4I — The Jerusalem Biblical Zoo (@BiblicalZoo) June 21, 2026

Τα καπιμπάρα είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και ήρεμα ζώα, αγαπούν το νερό και ζουν σε ομάδες, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα αγαπητά στους επισκέπτες των ζωολογικών κήπων. Για αυτό, στον Βιβλικό Ζωολογικό Κήπο της Ιερουσαλήμ είναι από τα πιο δημοφιλή, καθώς η παγκόσμια δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η επιλογή των ονομάτων αποτελεί έναν ευχάριστο φόρο τιμής στους Beatles. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν τα τέσσερα μικρά καπιμπάρα να παίζουν και να κολυμπούν.

«Οι νέοι μας ''Beatles'' προκαλούν ήδη διεθνή αναστάτωση και ζωολογικοί κήποι σε όλο τον κόσμο έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να κρατήσουν ένα από τα Fab Four. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε! Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί σε αυτά τα καπιμπάρα που είναι τόσο γλυκά;» γράφει ο Βιβλικός Ζωολογικός Κήπος της Ιερουσαλήμ σε ανάρτησή του.

«Στον ζωολογικό κήπο μας, μπορείτε να συναντήσετε τη νέα οικογένεια να πλατσουρίζει. Γνωρίστε τον Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο. Τα τέσσερα αξιολάτρευτα καπιμπάρα γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο πριν από δύο εβδομάδες. Οι ενθουσιασμένοι γονείς είναι οι δύο ετών Esti και Emmanuel, οι οποίοι έφτασαν εδώ πριν από μόλις έξι μήνες από τη Δανία και το Βέλγιο» γράφει σε άλλη ανάρτηση ο ζωολογικός κήπος.

Τι είναι το καπιμπάρα

Το καπιμπάρα είναι γιγάντιο τρωκτικό ιθαγενές στη Νότια Αμερική. Είναι το μεγαλύτερο υπάρχον τρωκτικό και μέλος του γένους Υδρόχοιρος. Το μόνο άλλο σωζόμενο μέλος είναι το μικρό καπιμπάρα (Hydrochoerus isthmius). Οι στενοί συγγενείς του είναι τα ινδικά χοιρίδια.

Το καπιμπάρα κατοικεί σε σαβάνες και πυκνά δάση και ζει κοντά σε υδάτινα σώματα. Είναι ένα άκρως κοινωνικό είδος και μπορεί να βρεθεί σε ομάδες έως και 100 καπιμπάρα, αλλά συνήθως ζει σε ομάδες των 10-20. Το καπιμπάρα δεν θεωρείται απειλούμενο είδος.

Με πληροφορίες από ΑΡ