Tesla: Υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, θα μπορούσε να λάβει αποζημίωση ύψους έως και 1 τρισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία, εφόσον η εταιρεία πετύχει μια σειρά από εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Το πακέτο περιλαμβάνει 12 τμήματα μετοχικών παροχών, τα οποία ενεργοποιούνται μόνο αν επιτευχθούν στόχοι που σχετίζονται με την παραγωγή αυτοκινήτων, τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Tesla: Οι προυποθέσεις για να πάρει ο Μασκ 1 τρισ. δολάρια

Στα πρώτα κιόλας στάδια του πακέτου, η Tesla θα πρέπει να φτάσει κεφαλαιοποίηση 2 τρισ. δολαρίων, να παραδίδει 20 εκατ. οχήματα τον χρόνο, να λειτουργεί 1 εκατ. ρομποταξί και να έχει παραδώσει 1 εκατ. ανθρωποειδή ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της πρόκλησης, το 2024 η εταιρεία παρέδωσε λιγότερα από 2 εκατ. αυτοκίνητα.

Για να εισπράξει οποιοδήποτε τμήμα του πακέτου, ο Μασκ θα πρέπει να παραμείνει στην Tesla για τουλάχιστον 7,5 χρόνια, ενώ για το πλήρες ποσό απαιτείται παραμονή 10 ετών. Εφόσον επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, θα αποκτήσει και επιπλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία.

Η Tesla θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευσή της στις 6 Νοεμβρίου. Στην περσινή συνέλευση, οι μέτοχοι είχαν εγκρίνει την αποκατάσταση του πακέτου αποδοχών-ρεκόρ ύψους 44,9 δισ. δολαρίων που είχε δοθεί στον Μασκ, αλλά ακυρώθηκε από δικαστή στο Ντελαγουέρ. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι τελευταίες δύο δόσεις του πακέτου θα δοθούν μόνο εφόσον ο Μασκ παρουσιάσει σχέδιο διαδοχής για τη θέση του CEO.

Οι στόχοι θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι, ειδικά με δεδομένες τις τρέχουσες δυσκολίες της εταιρείας. Οι μετοχές της Tesla έχουν χάσει το 25% της αξίας τους από την αρχή του έτους, καθώς επηρεάστηκαν από τις πολιτικές τοποθετήσεις του Μασκ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και παράλληλα από τον σκληρό ανταγωνισμό που δέχεται από την Κίνα.

Οι πωλήσεις της Tesla καταγράφουν πτώση

Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις κατέρρευσαν μετά τη δημόσια στήριξη του Μασκ στο ακροδεξιό AfD στη Γερμανία, αλλά και με σειρά παρεμβάσεών του στην πολιτική σκηνή της ηπείρου. Σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, τον Ιούλιο οι πωλήσεις της Tesla στην ΕΕ υποχώρησαν κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ συνολικά η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσε άνοδο. Αντίθετα, η κινεζική BYD αύξησε γρήγορα το μερίδιό της, φτάνοντας το 1,1% έναντι 0,7% της Tesla.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου επιβεβαίωσαν την ανησυχία των επενδυτών: τα καθαρά κέρδη της Tesla κατέρρευσαν από 1,39 δισ. δολάρια σε 409 εκατ., ενώ τα έσοδα μειώθηκαν, παρά τις χαμηλότερες προσδοκίες της Wall Street.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία του παραχώρησε μετοχές αξίας 29 δισ. δολαρίων ως ένδειξη εμπιστοσύνης και πρόθεσης να τον κρατήσει προσηλωμένο στην Tesla, επικαλούμενη «μετασχηματιστική και πρωτοφανή ανάπτυξη» τα τελευταία χρόνια. Η παραχώρηση έγινε οκτώ μήνες μετά την εκ νέου ακύρωση του πακέτου αμοιβής του 2018 από δικαστή, απόφαση την οποία η Tesla έχει ήδη προσβάλει.

Η εταιρεία τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και η συγκέντρωσή του στην Tesla, παράλληλα με τις ηγετικές του θέσεις στη SpaceX, τη xAI και άλλες εταιρείες. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών και έλεγχο, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η θέση του από «ακτιβιστές» μετόχους.

Μετά τη δημοσιοποίηση του νέου σχεδίου, η μετοχή της Tesla κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

