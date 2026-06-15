Tesla: Κατηγορείται ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία ασφαλείας για το Full Self-Driving στην Ευρώπη

Η Tesla φέρεται να χρησιμοποίησε αμφισβητούμενα στατιστικά στοιχεία ασφαλείας προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά της για την έγκριση του συστήματος Full Self-Driving (FSD) στην Ευρώπη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η εταιρεία του Έλον Μασκ παρουσίασε σε ρυθμιστικές αρχές της Σουηδίας και της Ολλανδίας στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την ίδια και τα οποία, σύμφωνα με ανεξάρτητους ερευνητές οδικής ασφάλειας, συνιστούν παραπλανητική προβολή των δυνατοτήτων του συστήματος.

Το Reuters είχε αποκαλύψει ήδη από τον περασμένο μήνα ότι ο Έλον Μασκ και άλλα στελέχη της Tesla επικαλούνται όλο και συχνότερα στατιστικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία το FSD είναι έως και δέκα φορές ασφαλέστερο από την ανθρώπινη οδήγηση. Ωστόσο, η έρευνα του πρακτορείου διαπίστωσε ότι οι συγκρίσεις στις οποίες βασίζονται αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι επιστημονικά έγκυρες και οδηγούν σε υπερεκτίμηση της ασφάλειας του συστήματος.

Exclusive: Tesla presented misleading ‘Full Self-Driving’ safety data to European regulators https://t.co/3wHPDMZd8r https://t.co/3wHPDMZd8r — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Tesla: Πώς προσέγγισε τις ρυθμιστικές αρχές

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στην Ευρώπη, η Tesla προσέγγισε στα τέλη του 2024 την ολλανδική ρυθμιστική αρχή οδικών μεταφορών RDW. Σε επιστολή που απέστειλε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, η εταιρεία υποστήριζε ότι η αυξημένη χρήση του FSD έχει ως αποτέλεσμα «ασφαλέστερους δρόμους», παραπέμποντας παράλληλα στην έκθεση ασφαλείας της.

Το Full Self-Driving διατίθεται μέσω συνδρομής και μπορεί να αναλαμβάνει πολλές λειτουργίες οδήγησης υπό συγκεκριμένες συνθήκες, χωρίς όμως να απαλλάσσει τον οδηγό από την υποχρέωση να παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση.

Έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο δοκιμών και συζητήσεων με την Tesla, η RDW ενέκρινε τον Απρίλιο τη χρήση του FSD στην Ολλανδία και πλέον επιδιώκει την εξασφάλιση έγκρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ολλανδική αρχή αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα του Reuters σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία της Tesla, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν βασίζει τις αποφάσεις της σε διαφημιστικούς ισχυρισμούς ή εξωτερικά δεδομένα. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ανεξάρτητων δοκιμών, αναλύσεων και ελέγχων τόσο σε δημόσιους δρόμους όσο και σε ειδικές πίστες δοκιμών.

Exclusive: Tesla presented misleading ‘Full Self-Driving’ safety data to European regulators https://t.co/bn3hWSUAh8 https://t.co/bn3hWSUAh8 — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Tesla: Τα βασικά επιχειρήματα της εταιρείας

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Tesla ήταν ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν το FSD, διανύουν περισσότερες από επτά φορές μεγαλύτερες αποστάσεις, προτού συμβεί ένα ατύχημα, σε σύγκριση με τον μέσο Αμερικανό οδηγό. Σε παρουσίαση που απέστειλε σε Σουηδούς ρυθμιστές, η εταιρεία υποστήριζε επίσης ότι η ευρεία χρήση του συστήματος θα μπορούσε θεωρητικά να είχε σώσει 32.000 ζωές και να είχε αποτρέψει 1,9 εκατομμύρια τραυματισμούς.

Ερευνητές που μίλησαν στο Reuters χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς αυτούς «εξαιρετικά παραπλανητικούς». Όπως εξηγούν, βασίζονται στην υπόθεση ότι κάθε όχημα που κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, από φορτηγά έως μοτοσικλέτες, θα αντικατασταθεί από Tesla εξοπλισμένα με FSD και ότι κάθε τέτοιο όχημα θα είναι τουλάχιστον επτά φορές ασφαλέστερο από εκείνο που αντικαθιστά.

Η έρευνα του Reuters διαπίστωσε επίσης ότι η Tesla συγκρίνει ατυχήματα στα οποία ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι σε οχήματα με FSD με συνολικά στατιστικά ατυχημάτων στις ΗΠΑ που περιλαμβάνουν και πολύ ελαφρύτερα περιστατικά. Παράλληλα, συγκρίνει τα οχήματά της με τον μέσο αμερικανικό στόλο αυτοκινήτων, ο οποίος είναι σημαντικά παλαιότερος από τα Tesla και διαθέτει λιγότερα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Ο Άντερς Έρικσον, ερευνητής της Σουηδικής Υπηρεσίας Μεταφορών, δήλωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν πολύ περισσότερα στοιχεία από τους γενικούς ισχυρισμούς ασφαλείας και ότι οποιαδήποτε απόφαση για ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα.

Ανησυχία εξέφρασε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Ο εκπρόσωπός του, Ντάντλεϊ Κέρτις, δήλωσε ότι εάν η Tesla επιθυμεί να προβάλλει τέτοιους ισχυρισμούς, θα πρέπει να παραδώσει τα δεδομένα της σε πανεπιστημιακούς φορείς ή ανεξάρτητους ερευνητές ώστε να επαληθευτούν επιστημονικά.

Η έγκριση του Full Self-Driving θεωρείται κρίσιμη για την Tesla, η οποία επιδιώκει να ανακάμψει στην ευρωπαϊκή αγορά μετά τη σημαντική πτώση των πωλήσεων που κατέγραψε το προηγούμενο διάστημα. Η εταιρεία αντιμετωπίζει ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ οι πολιτικές παρεμβάσεις του Έλον Μασκ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Τους επόμενους μήνες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να ψηφίσουν για την πανευρωπαϊκή έγκριση του FSD. Για να εγκριθεί, θα πρέπει να υπερψηφιστεί από χώρες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των κρατών-μελών και το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Reuters

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