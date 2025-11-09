Τενερίφη: Παλιρροϊκά κύματα παρέσυραν ανθρώπους στον ωκεανό - Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν όταν η φουρτουνιασμένη θάλασσα στην Τενερίφη της Ισπανίας, παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους στον ωκεανό.

Ένα ελικόπτερο διάσωσης μετέφερε έναν άνδρα που είχε πέσει στο νερό σε παραλία στη Λα Γκουάντσα, έναν δήμο στο βόρειο τμήμα του νησιού, αλλά κατά την άφιξη στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τοπική εφημερίδα, η El Día, ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν 43χρονος Ισπανός που ψάρευε στο σημείο τη στιγμή του ατυχήματος και «έπεσε από μεγάλο ύψος».

Ένας άλλος άνδρας βρέθηκε να επιπλέει στην παραλία Ελ Καμπέσο, στο νότιο τμήμα του νησιού. Οι ναυαγοσώστες και το ιατρικό προσωπικό προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά πέθανε επί τόπου. Η ταυτότητά του δεν έχει γίνει γνωστή.

Μια γυναίκα υπέστη θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο όταν ένα τεράστιο κύμα παρέσυρε 10 άτομα στη θάλασσα στην πόλη Πουέρτο δε λα Κρουθ, στα βόρεια. Η El Día ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν 79χρονη Ολλανδή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αρκετοί άνθρωποι έπεσαν στο νερό μετά από ένα ξαφνικό παλιρροϊκό κύμα. Ένα απροσδόκητα μεγάλο κύμα χτύπησε μία προβλήτα, παρασύροντας ανθρώπους στον ωκεανό. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται.

Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός La Radio Canaria δημοσίευσε πλάνα στην πλατφόρμα X που, όπως είπε, δείχνουν τη στιγμή που το κύμα παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους από την προβλήτα του Πουέρτο δε λα Κρουθ.

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην παραλία Ρόκε δε λας Μποντέγκας, στη βορειοανατολική γωνία του νησιού, όταν ένα ισχυρό κύμα τους τράβηξε στη θάλασσα. Η El Día ανέφερε ότι όλοι ήταν Γάλλοι τουρίστες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν προηγουμένως εκδώσει προειδοποίηση για ξαφνικά παλιρροϊκά κύματα και ισχυρούς ανέμους, που είναι συχνοί το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ενώ το αρχιπέλαγος παραμένει σε επιφυλακή για νέους παράκτιους κινδύνους.

Το κοινό έχει προειδοποιηθεί να αποφεύγει εκτεθειμένα σημεία, όπως προβλήτες, όπου οι επισκέπτες συχνά σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από τα κύματα που σκάνε.

Με πληροφορίες από Guardian