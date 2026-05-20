Τέλος τα Airbnb στη Βαρκελώνη: «Μέσα σε έναν χρόνο θα δείτε τη νέα Boquería»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, και η περίπτωση της Βαρκελώνης είναι χαρακτηριστική.

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της πλατφόρμας Airbnb έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά κατοικίας, προκαλώντας αύξηση των ενοικίων και περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα σπιτιών για τους μόνιμους κατοίκους.

Η Βαρκελώνη αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Το 2025, η ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης υποδέχθηκε περίπου 26 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 2,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αυξημένη τουριστική ζήτηση οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω Airbnb, καθώς τα κέρδη είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μακροχρόνιες ενοικιάσεις.

Ωστόσο, αυτή η πρακτική είχε σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους της πόλης. Οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν σημαντικά, με πολλούς νέους και οικογένειες να δυσκολεύονται πλέον να βρουν οικονομικά προσιτή κατοικία.

Παράλληλα, αρκετές γειτονιές της Βαρκελώνης άλλαξαν χαρακτήρα. Οι μόνιμοι κάτοικοι αντικαταστάθηκαν σταδιακά από τουρίστες, γεγονός που επηρεάζει την κοινωνική συνοχή και την καθημερινή ζωή. Πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται ότι η πόλη μετατρέπεται σε «τουριστικό προϊόν», χάνοντας την αυθεντική της ταυτότητα.

Η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με περιορισμούς στις άδειες Airbnb και αυστηρότερους ελέγχους στις παράνομες τουριστικές κατοικίες. Παρά τα μέτρα αυτά, η στεγαστική κρίση παραμένει έντονη και αποτελεί αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 2025 που ο δήμος της Βαρκελώνης αγόρασε πολυκατοικία με σκοπό να προστατεύσει τους ενοικιαστές.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2025, η Ισπανία αποφάσισε την επιβολή προστίμου 64 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb. Ο λόγος της επιβολής του προστίμου στην Airbnb ήταν η δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, μία παράβαση που χαρακτηρίστηκε «σοβαρή» την ώρα που η Ισπανία περνά στεγαστική κρίση.

Η Βαρκελώνη αλλάζει στάση

Και τώρα, η Βαρκελώνη φαίνεται πως αλλάζει στρατηγική με το πρόσωπο που έχει αναλάβει να βάλει φρένο στον υπερτουρισμό. Πρόκειται για τον José Antonio Donaire, που είναι ο πρώτος επίτροπος βιώσιμου τουρισμού στην ιστορία της πόλης.

«Έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Η Βαρκελώνη έχει φτάσει στο μέγιστο αριθμό τουριστών που μπορεί να αντέξει», δήλωσε στον Guardian, για να προσθέσει: «Δεν θέλουμε περισσότερους τουρίστες, ούτε έναν παραπάνω. Αυτό που χρειαζόμαστε, είναι καλύτερη διαχείριση όσων ήδη έρχονται».

Η αλλαγή στάσης μόνο τυχαία δεν είναι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του βρετανικού μέσου.

Ο Donaire δηλώνει ότι στόχος είναι η διάσημη αγορά La Boquería να επιστρέψει στους κατοίκους της Βαρκελώνης και να σταματήσει να λειτουργεί κυρίως ως χώρος street food και takeaway snacks για τουρίστες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα περισσότερα προϊόντα takeaway θα απαγορευτούν, με την στήριξη μάλιστα της πλειονότητας των καταστηματαρχών. «Μέσα σε έναν χρόνο θα δείτε τη νέα Boquería», λέει χαρακτηριστικά.

Βαρκελώνη: Οι περιορισμοί στα Airbnb

Η Βαρκελώνη επιχειρεί επίσης να περιορίσει δραστικά τα τουριστικά διαμερίσματα τύπου Airbnb.

Από το 2028, οι άδειες και των 10.000 νόμιμων τουριστικών διαμερισμάτων της Βαρκελώνης θα ανακληθούν, με στόχο τα περισσότερα από αυτά να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ο Donaire παραδέχεται ότι αντίστοιχα μέτρα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη Νέα Υόρκη, ωστόσο υποστηρίζει ότι η Βαρκελώνη σχεδιάζει επιπλέον κίνητρα ώστε οι ιδιοκτήτες να επιστρέψουν τα ακίνητα στην αγορά κατοικίας.

«Αν αυτά τα 10.000 διαμερίσματα περάσουν ξανά στην κατοικία, είναι σαν να προσθέτουμε πέντε χρόνια ανάπτυξης στο στεγαστικό απόθεμα της πόλης», σημειώνει. Η νέα στρατηγική της πόλης δεν στοχεύει μόνο στη μείωση των επισκεπτών αλλά και στην αλλαγή του προφίλ τους.

Σήμερα περίπου το 65% των τουριστών επισκέπτεται τη Βαρκελώνη για αναψυχή, ενώ οι υπόλοιποι ταξιδεύουν είτε για συνέδρια είτε για πολιτιστικούς λόγους, όπως μουσεία, αρχιτεκτονική και μουσικά φεστιβάλ.