Τέλος στο πολιτικό θρίλερ στην Ολλανδία – Νίκη για το Democrats 66 του Ρομπ Γέτεν

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα Democrats 66 (D66) επιβεβαιώθηκε ως νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Σκληρή μάχη έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή το D66 υπό τον Rob Jetten και το ακροδεξιό Partij voor de Vrijheid (PVV) του Geert Wilders.

Με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες, το D66 δεν μπορεί πλέον να ξεπεραστεί από το PVV, καταγράφει το ANP.

Παρά το γεγονός ότι λίγες εβδομάδες πριν οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο D66 μόλις 12 έδρες, ο 38χρονος Jetten κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του μέσα από σειρά τηλεοπτικών εμφάνισης και ντιμπέιτ.

Με περίπου 18% των ψήφων, το κόμμα θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις εταίρους για να σχηματίσει κυβέρνηση στην 150μελή Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Rob Jetten δήλωσε ότι επιδιώκει συνασπισμό «ευρείας βάσης, σταθερό και φιλόδοξο». Εξετάζει συνεργασία με το κόμμα του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Frans Timmermans, το συντηρητικό φιλελεύθερο VVD (Γεσίλγκιόζ) και το αναζωογονημένο χριστιανοδημοκρατικό CDA.

Η τυπική επιβεβαίωση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται τη Δευτέρα, οπότε θα συμπεριληφθούν και οι ψήφοι των Ολλανδών που ζουν στο εξωτερικό.Οι ηγέτες των κομμάτων θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης την Τρίτη.



