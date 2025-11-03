Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

Η αγωγή δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατά της Μπλέικ Λάιβλι απορρίφθηκε επίσημα από δικαστή, αφού ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν υπέβαλε τροποποιημένη προσφυγή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Λιούις Λίμαν υπέγραψε νέα απόφαση, στην οποία αναφέρει ότι ο 41χρονος Μπαλντόνι και οι συνεναγόμενοι της εταιρείας του, Wayfarer Studios, άφησαν να παρέλθει η προθεσμία αφού το δικαστήριο είχε απορρίψει την υπόθεσή τους τον περασμένο Ιούνιο.

Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι είχε επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 17 Οκτωβρίου για να τα προειδοποιήσει πως σκόπευε να εκδώσει οριστική απόφαση για το κλείσιμο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού PEOPLE, η 38χρονη Λάιβλι ήταν η μόνη που απάντησε, ζητώντας από τον δικαστή να εκδώσει την τελική απόφαση, αλλά να παραμείνει ενεργό το αίτημά της για την κάλυψη των νομικών εξόδων της - κάτι που ο δικαστής αποδέχθηκε.

Η δικαστική ήττα του Μπαλντόνι αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο στη νομική διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από την ταινία It Ends with Us, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Μπλέικ Λάιβλι τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα και για μια εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της ως αντίποινα - κατηγορίες τις οποίες εκείνος αρνείται.

Η αρχική αγωγή της Λάιβλι παραμένει σε εξέλιξη.

Η ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Μπαλντόνι κατά της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών τους - στην οποία τους κατηγορούσε για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση - είχε απορριφθεί από τον δικαστή στις 9 Ιουνίου. Την ίδια μέρα απορρίφθηκε και η ξεχωριστή αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε υποβάλει κατά των New York Times για δυσφήμιση.

Μετά την απόφαση, η Λάιβλι δημοσίευσε ένα μήνυμα στα Instagram Stories της, όπου μίλησε ανοιχτά για τον «πόνο» που της προκάλεσε η ανταγωγή του Μπαλντόνι.

«Όπως τόσες άλλες γυναίκες, έχω νιώσει τον πόνο μιας εκδικητικής αγωγής, καθώς και την τεχνητή ντροπή που προσπαθεί να μας τσακίσει», έγραψε στις 9 Ιουνίου. «Παρότι η αγωγή εναντίον μου κατέρρευσε, πολλές γυναίκες δεν έχουν τους πόρους να πολεμήσουν».

Η ηθοποιός πρόσθεσε τότε ότι είναι πλέον «πιο αποφασισμένη από ποτέ να υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε γυναίκας να έχει φωνή για να προστατεύει τον εαυτό της - την ασφάλειά της, την ακεραιότητά της, την αξιοπρέπειά της και την ιστορία της».

Οι δικηγόροι της Λάιβλι χαιρέτισαν την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την «πλήρη νίκη και ολοκληρωτική δικαίωση» για την ηθοποιό.

«Όπως λέγαμε από την πρώτη ημέρα, αυτή η αγωγή των 400 εκατομμυρίων ήταν ένα κατασκεύασμα, και το Δικαστήριο το αντιλήφθηκε αμέσως», δήλωσαν μέσω ανακοίνωσής τους.

