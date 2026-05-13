Τέλος στα σχέδια κατασκευής του Trump Tower στην Χρυσή Ακτή, καθώς η επωνυμία θεωρείται «τοξική για τους Αυστραλούς»

Το σχέδιο για την ανέγερση ενός Trump Tower αξίας 1,5 δισ. δολαρίων στην Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας ναυάγησε, με τον εμπλεκόμενο κατασκευαστή να αποδίδει την αποχώρηση στην αρνητική εικόνα που έχει αποκτήσει το brand στην Αυστραλία, χαρακτηρίζοντάς το «τοξικό».

Από την πλευρά του, η Trump Organization απορρίπτει τις αιτιάσεις και κάνει λόγο για αθέτηση συμφωνημένων όρων από τον τοπικό συνεργάτη.

Μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας του όπου έσφιγγε το χέρι του Έρικ Τραμπ τον Φεβρουάριο, ο Ντέιβιντ Γιάνγκ της Altus Property Group περιέγραψε με ενθουσιασμό το brand Trump ως συνώνυμο της πολυτέλειας και της ποιότητας, που θα τον βοηθούσε να κατασκευάσει τον ψηλότερο πύργο και το «καλύτερο» resort της χώρας.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization και γιος του Αμερικανού προέδρου δημοσίευσε στο X εικόνα ενός προτεινόμενου έργου 1,5 δισ. δολαρίων, ενός λαμπερού ουρανοξύστη που θα έφερε το οικογενειακό τους όνομα να υψώνεται πάνω από την παραλιακή ζώνη. «Είμαι υπερήφανος να ανακοινώσω αυτό που σύντομα θα είναι το ψηλότερο κτίριο στην Αυστραλία», έγραψε ο Έρικ Τραμπ.

Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε αλληλοκατηγορίες.

Ο Γιάνγκ, μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn, διόρθωσε δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε το έργο, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα «ο κατασκευαστής εγκατέλειψε το σχέδιο για έναν πύργο με το brand Trump».

Στην ανάρτησή του, ο Γιάνγκ ανέφερε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν είχε καταστήσει το εμπορικό σήμα «Trump» «τοξικό για τους Αυστραλούς», κάτι που χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά άδικο» για ένα εμπορικό σήμα που «δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο». Αυτή η σύνδεση, όπως ισχυρίστηκε, οφειλόταν σε «καθαρό εντυπωσιασμό».

Από την πλευρά της, η Trump Organization απάντησε ότι, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό για την επένδυση στην Χρυσή Ακτή, ο συνεργάτης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις βασικές οικονομικές υποχρεώσεις της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «άδειες υποσχέσεις».

Ο Ντέιβιντ Γιάνγκ αρνήθηκε ότι η αποχώρηση οφείλεται σε οικονομικές αδυναμίες, υποστηρίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαίο τον τερματισμό της συνεργασίας.

Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή της Χρυσής Ακτής ανέφερε ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμη επίσημη αίτηση για το έργο, ενώ ειδικοί στον τομέα του real estate σημείωσαν ότι τέτοιου είδους φιλόδοξα έργα συχνά δεν προχωρούν λόγω χρηματοδοτικών και ρυθμιστικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με ακαδημαϊκές εκτιμήσεις, η ιστορία της περιοχής είναι γεμάτη από μεγαλόπνοα σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι, παρά τις εντυπωσιακές μακέτες, η εξασφάλιση χρηματοδότησης παραμένει το καθοριστικό εμπόδιο για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Με πληροφορίες από Guardian