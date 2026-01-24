Τέλος το όριο των 100 ml στο Heathrow – Επιτρέπονται υγρά έως δύο λίτρα στη χειραποσκευή

Απλοποιείται ο έλεγχος ασφαλείας στο αεροδρόμιο Heathrow, καθώς οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να αφήνουν υγρά και ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στις χειραποσκευές τους.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να κρατούν τα υγρά μέσα στη χειραποσκευή σε δοχεία έως δύο λίτρων, χωρίς την υποχρέωση της κλασικής διαφανούς σακούλας. Το ίδιο ισχύει και για ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι φορητοί υπολογιστές, που δεν χρειάζεται πλέον να βγαίνουν από την τσάντα στον έλεγχο. Η διοίκηση του Heathrow υποστηρίζει ότι είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο διεθνώς που έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Παρότι ολοκλήρωσε τώρα την εγκατάσταση, το Heathrow δεν ήταν το πρώτο αεροδρόμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέρασε στη νέα τεχνολογία. Τα Gatwick, Edinburgh και Birmingham είχαν προηγηθεί, αναβαθμίζοντας σταδιακά τις ζώνες ελέγχου και ανεβάζοντας αντίστοιχα το επιτρεπόμενο όριο για τα υγρά.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, οι νέοι σαρωτές δίνουν πιο λεπτομερή εικόνα των χειραποσκευών και επιτρέπουν την εξυπηρέτηση «χιλιάδων επιβατών την ώρα» με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η πανεθνική εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο, έχει περάσει από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις. Το 2019 ο τότε πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε προαναγγείλει ότι οι περιορισμοί των 100 ml και οι πλαστικές σακούλες θα καταργούνταν έως το τέλος του 2022, όμως η πανδημία ανέτρεψε τα σχέδια. Τον Δεκέμβριο του 2022, η συντηρητική κυβέρνηση επανήλθε με νέο στόχο, εγκατάσταση σύγχρονων σαρωτών έως τον Ιούνιο του 2024, παρουσιάζοντας την αλλαγή ως τη μεγαλύτερη αναθεώρηση των κανόνων ασφαλείας εδώ και δεκαετίες.

Στην πράξη, το χρονοδιάγραμμα αποδείχθηκε δύσκολο, ιδίως για τα μεγάλα αεροδρόμια με πολλές λωρίδες ελέγχου. Παρότι ορισμένοι μικρότεροι κόμβοι πρόλαβαν να εφαρμόσουν νωρίτερα τη νέα διαδικασία, τον Ιούνιο του 2024 η κυβέρνηση ζήτησε από όσους είχαν ήδη χαλαρώσει τους κανόνες να επαναφέρουν προσωρινά το όριο των 100 ml, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους διαχειριστές αεροδρομίων. Την ίδια περίοδο, και η ΕΕ ανακοίνωσε αντίστοιχη επιστροφή στο όριο των 100 ml.

Έτσι ακολούθησε μια περίοδος «μικτών» κανόνων, με διαφορετικές πρακτικές από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και με συστάσεις προς το κοινό να θεωρεί ότι, κατά κανόνα, το όριο των 100 ml παραμένει σε ισχύ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Heathrow, Τόμας Γουόλντμπι, είπε ότι το πακέτο αναβαθμίσεων ύψους 1 δισ. λιρών θα μειώσει τον χρόνο προετοιμασίας πριν από τον έλεγχο, ώστε οι επιβάτες «να περνούν λιγότερη ώρα στη διαδικασία και περισσότερη στο ταξίδι τους».

Το αεροδρόμιο διευκρινίζει, τέλος, ότι η αλλαγή ισχύει για αναχωρήσεις από το Heathrow. Για τις πτήσεις επιστροφής προς το Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν εκ των προτέρων τους κανόνες του αεροδρομίου από το οποίο αναχωρούν.

Με πληροφορίες από BBC