Το τέλος μιας εποχής: Η πτώση της Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κάποτε ήταν το απόλυτο οικογενειακό στέκι: απεριόριστος μπουφές, σαλάτα όσο ήθελε κάποιος και παγωτό με δεκάδες επικαλύψεις. Η Pizza Hut υπήρξε συνώνυμο της διασκέδασης για γενιές παιδιών και γονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, μισό αιώνα μετά την άφιξή της στη χώρα, η αλυσίδα βρίσκεται σε κρίση, και ανακοίνωσε ότι κλείνει τα μισά από τα 132 εστιατόριά της, κρατώντας ανοιχτά μόλις 64.

Η είδηση ήρθε μετά από τη δεύτερη διάσωσή της μέσα σε έναν χρόνο, καθώς η εταιρεία μπήκε ξανά σε καθεστώς διαχείρισης. Η εποχή των οικογενειακών Κυριακών στο Pizza Hut φαίνεται πως ανήκει πια στο παρελθόν. «Πηγαίναμε εκεί κάθε Κυριακή όταν ήμουν παιδί», λέει η 24χρονη Προύντενς στο BBC. «Τώρα δεν είναι πια κάτι που κάνεις».

Για πολλούς νεότερους καταναλωτές, όσα κάποτε αποτελούσαν το δυνατό χαρτί της αλυσίδας, το buffet, το salad bar και τα μεγάλα οικογενειακά τραπέζια, σήμερα μοιάζουν ξεπερασμένα. Η 23χρονη Μαρτίνα Ντέμπνατς λέει: «Η ποιότητα έχει πέσει. Νιώθεις ότι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με φθηνότερα υλικά. Είναι σαν να έχουν χαμηλώσει τα στάνταρ τους».

Η αύξηση των τιμών τροφίμων και ενέργειας έχει κάνει το μοντέλο του “όσο φας” πολύ ακριβό στη λειτουργία του. Επιπλέον, το 2025 έφερε σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα οικονομικά της εταιρείας.

Το αποτέλεσμα; Οι σταθερές δαπάνες για προσωπικό και ενοίκια δεν μπορούν πια να καλυφθούν από τον μειωμένο τζίρο. Και ενώ το κόστος ανεβαίνει, η προσέλευση πελατών πέφτει.

Pizza Hut: Ο ανταγωνισμός των delivery και των premium πιτσαριών

Η Pizza Hut προσπαθεί να επιβιώσει με takeaway και παραδόσεις μέσω Uber Eats, Deliveroo και Just Eat, αλλά δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τους «καθαρόαιμους» παίκτες του delivery όπως η Domino’s. Η ειδικός στη διατροφή και συγγραφέας Τζούλια Κράουτς εξηγεί: «Η Domino’s έχει κυριαρχήσει χάρη σε επιθετικό marketing και συνεχή προσφορά εκπτώσεων που δίνουν την αίσθηση της ευκαιρίας – ακόμα κι αν οι αρχικές τιμές είναι υψηλές».

Για πολλά ζευγάρια όπως ο 36χρονος Κρις και η 29χρονη Τζοάν, που παλιότερα πήγαιναν στην Pizza Hut για ραντεβού, τώρα το delivery είναι η νέα “έξοδος”. «Τώρα προτιμάμε να φάμε σπίτι. Η Pizza Hut είναι υπερτιμημένη», λένε, εκφράζοντας μια ευρύτερη τάση: οι Βρετανοί τρώμε πλέον περισσότερο στο σπίτι και λιγότερο σε casual ή fast-food εστιατόρια.

Σύμφωνα με την KPMG, οι casual και fast-food αλυσίδες είδαν πτώση 6% στους πελάτες μέσα στο καλοκαίρι. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής παίζουν μεγάλο ρόλο: η άνοδος των πρωτεϊνικών διατροφών ευνοεί τα chicken shops, ενώ πλήττει προϊόντα πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως η πίτσα.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές αναζητούν πλέον ποιότητα και αυθεντικότητα. Τα τελευταία 15 χρόνια, η άνθηση των «νέων πιτσαριών» –όπως η Franco Manca– έχει αλλάξει το γευστικό πρότυπο: λεπτή, αφράτη ζύμη, φρέσκα υλικά, λίγα toppings.

«Γιατί να πληρώσεις 17 λίρες για μια βαριά, λιπαρή πίτσα όταν μπορείς να πάρεις μια αυθεντική μαργαρίτα με 10 λίρες;» ρωτάει η Κράουτς.

Ο Νταν Πάντλ, ιδιοκτήτης κινητού φούρνου «Smokey Deez» στο Σάφολκ, λέει: «Ο κόσμος δεν σταμάτησε να αγαπά την πίτσα — απλώς θέλει καλύτερη πίτσα για τα λεφτά του». Με χαμηλά λειτουργικά έξοδα, μπορεί να προσφέρει premium προϊόν σε προσιτή τιμή.

Αντίστοιχα, ο Τζακ Λάντερ από την αλυσίδα Pizzarova στο Μπρίστολ, επισημαίνει πως η αγορά έχει «σπάσει» σε δεκάδες υποκατηγορίες: «slice bars», «sourdough», «Neapolitan», «Detroit-style». Η Pizza Hut, λέει, δεν πρόσφερε τίποτα καινούργιο και έχασε τις νεότερες γενιές που δεν έχουν συναισθηματικό δεσμό με το brand.

Η εταιρεία θα κρατήσει ανοιχτά 64 εστιατόρια και 343 σημεία παράδοσης, με στόχο να «διατηρήσει θέσεις εργασίας και εμπειρία πελατών», όπως δήλωσε ο διευθυντής διεθνών αγορών Νικολά Μπουρκιέ. Όμως, σύμφωνα με την KPMG, το υψηλό λειτουργικό κόστος και η αδυναμία επένδυσης στο delivery καθιστούν δύσκολη την επιστροφή της αλυσίδας.

Ίσως η αποχώρηση από τις κορεσμένες πόλεις και η επιστροφή σε μικρότερα, οικονομικότερα καταστήματα να είναι η μόνη της ελπίδα. Μέχρι τότε, για πολλούς Βρετανούς, η Pizza Hut παραμένει μια νοσταλγική ανάμνηση – ένα κομμάτι παιδικής ηλικίας που σιγά-σιγά κρυώνει.

Με πληροφορίες από BBC