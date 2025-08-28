Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε κινδυνεύει με κατεδάφιση

Η τελευταία κατοικία της Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) στο Brentwood του Λος Άντζελες κινδυνεύει με κατεδάφιση, αν οι ιδιοκτήτες της καταφέρουν αυτήν την εβδομάδα να ακυρώσουν τη νομική της αναγνώριση ως ιστορικού μνημείου.

Η Brinah Milstein, κόρη γνωστού επενδυτή ακινήτων από το Κλίβελαντ, και ο Roy Bank, παραγωγός ριάλιτι τηλεόρασης, αγόρασαν το ακίνητο το 2023 έναντι 8,35 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο σπίτι αυτό η θρυλική ηθοποιός, γνωστή από ταινίες όπως το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές», πέρασε τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής της.

Αμέσως μετά την έκδοση αδείας κατεδάφισης, συντηρητές πολιτιστικών μνημείων κατάφεραν να πείσουν τον δήμο του Λος Άντζελες να το ανακηρύξει Μνημείο Ιστορικού και Πολιτισμικού Ενδιαφέροντος, αποτρέποντας προς το παρόν την καταστροφή του. Οι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν να το γκρεμίσουν και να το ενώσουν με το γειτονικό οικόπεδο που κατέχουν από το 2016, προκειμένου να «βελτιώσουν την περιουσία τους», όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος τους, Πίτερ Σίρενταν.

«Στο Λος Άντζελες ζουν και πεθαίνουν χιλιάδες διασημότητες», δήλωσε ο Σίρενταν. «Δεν μπορεί κάθε σπίτι όπου έζησαν να χαρακτηρίζεται ‘ιστορικό μνημείο’».

Τα σπίτια διασήμων αποτελούν σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην πόλη, με λεωφορεία με τουρίστες που γεμίζουν τους δρόμους από το Χόλιγουντ ως τις ακτές του Ειρηνικού, να επισκέπτονται τις κατοικίες διασήμων όπως του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, της Καμάλα Χάρις και του Χάρισον Φορντ.

Ωστόσο, λίγοι αστέρες διαθέτουν την γοητεία και τη θλιβερή ιστορία της Μέριλιν Μονρόε. Οι τωρινοί ιδιοκτήτες θεωρούν πως η ιστορική αξία του σπιτιού της είναι ασήμαντη, καθώς «δεν υπάρχει κανένα φυσικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η ηθοποιός έζησε εκεί, ούτε έπιπλο, ούτε χρώμα, ούτε χαλί», αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η πόλη αντεπιτίθεται ισχυριζόμενη πως ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες, συγκεντρώνοντας αποδείξεις για τη σημασία του σπιτιού στη ζωή μιας εμβληματικής προσωπικότητας.

Η ιστορία του σπιτιού της Μονρόε

Η Μονρόε αγόρασε το σπίτι έναντι 75.000 δολαρίων έξι μήνες προτού πεθάνει, μετά τα διαζύγιά της από τον μπέιζμπολ σταρ Τζο ΝτιΜάτζιο και τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Κάτω από την είσοδο υπάρχει μια επιγραφή με λατινικά: Cursum Perficio, που σημαίνει «Εδώ ολοκληρώνεται το ταξίδι». Η επιγραφή πιθανώς προϋπήρχε, ωστόσο συμβολίζει με συγκίνηση το τέλος της ζωής της 36χρονης σταρ.

Η μονοκατοικία χτίστηκε το 1929 και διαθέτει δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Από το θάνατο της Μονρόε έχει αλλάξει 14 φορές ιδιοκτήτη και υποβλήθηκε σε ανακαινίσεις, περιλαμβανομένων ενός ξεχωριστού χώρου αναψυχής και στούντιο.

Η κατοικία βρίσκεται σε ήσυχο αδιέξοδο, περικλεισμένη από τοίχο και πυκνή βλάστηση, και δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό, εκτός αν παραβιαστεί.

Ο διευθυντής του Los Angeles Conservancy, Άντριου Σάλιμιαν, επισήμανε σε δήλωσή του: «Αυτό το σπίτι είναι μοναδικό στην ιστορία της Monroe ως καλλιτέχνη, διασημότητας και εμβληματικής φιγούρας του Χόλιγουντ. Είναι το μόνο που αγόρασε μόνη της, ως ανύπαντρη γυναίκα».

Οι τωρινοί ιδιοκτήτες έχουν προτείνει να μεταφερθεί το σπίτι σε δημόσιο χώρο, ώστε οι θαυμαστές της Monroe να μπορούν να το επισκέπτονται. Η παρουσία των επισκεπτών στην ήσυχη γειτονιά τους έχει προκαλέσει δυσκολίες, με περιστατικά όπως drone που πετούν χαμηλά πάνω από τον κήπο ενώ τα παιδιά παίζουν.

Η σύντομη περίοδος που έζησε η Μονρόε εκεί τεκμηριώνεται σχεδόν καθημερινά μέσω επιστολών, τραπεζικών αποδείξεων και άλλων εγγράφων.

Η Μέριλιν Μονρόε ανέδειξε το σπίτι με συνέντευξη στο περιοδικό Life τον Ιούλιο του 1962, πριν από τον θάνατό της, περιγράφοντας με συγκίνηση τα μελλοντικά της σχέδια, παρά το γεγονός ότι απέφυγε να επιτρέψει φωτογράφιση του εσωτερικού, θέλοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της.