«Τελευταία ευκαιρία» για Ιράν: Το τελεσίγραφο Τραμπ για το Ορμούζ και η άμεση απάντηση της Τεχεράνης

Οι σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παραμένουν σε οριακό σημείο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τη δημόσια και κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται «αυτή τη στιγμή», έπειτα από αίτημα της ιρανικής πλευράς και με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν να καταλήξει σε μια «καλή συμφωνία».

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, είχε κατηγορήσει την ιρανική ηγεσία για «απίστευτη διπροσωπία», υποστηρίζοντας ότι ζητά συνομιλίες παρασκηνιακά, ενώ δημόσια αρνείται κάθε επαφή.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, οι επαφές της χώρας αφορούν αποκλειστικά το Ομάν και στόχο έχουν την εξεύρεση λύσης για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να αλλάζει η ιρανική θέση για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Στο επίκεντρο το Ορμούζ

Το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Η ένταση στην περιοχή εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται εκ νέου ανοδικά έπειτα από τη μεγάλη πτώση που προκάλεσαν οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι φορτηγό πλοίο επλήγη από βλήμα άγνωστου τύπου ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ. Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές, το περιστατικό επιβεβαίωσε ότι η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παράλληλα, η Τεχεράνη χαρακτήρισε «νέο ψέμα» τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις ή παρέμβαση αραβικών χωρών για την αποτροπή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών.

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνουν το μέτωπο της κρίσης, εντείνοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση που θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τη διεθνή ναυσιπλοΐα όσο και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.