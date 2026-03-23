Telegraph: Το Ιράν πιθανώς πίσω από την επίθεση στα εβραϊκά ασθενοφόρα στο Λονδίνο

Η Ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία της πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση στα ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, περίπου στη 1:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Highfield Road, έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά, με την αστυνομία του Λονδίνου να κάνει λόγο για αντισημιτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ήρθαν στη δημοσιότητα, τρία άτομα φαίνονται να πλησιάζουν τα ασθενοφόρα και λίγο μετά να ξεσπά φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες, ενώ από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές τέσσερα οχήματα και αρκετές φιάλες που βρίσκονταν μέσα σε αυτά εξερράγησαν.

Τώρα, πηγές της ισραηλινής πρεσβείας στο Λονδίνο, αναφέρουν στην Telegraph ότι η επίθεση φέρει χαρακτηριστικά πιθανής εμπλοκής του Ιράν.

Ενδείξεις για οργανωμένη εκστρατεία μίσους από το Ιράν

Η επίθεση προκαλεί ανησυχία ότι το Ιράν ενδέχεται να συντονίζει κύμα επιθέσεων κατά των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη, μετά από παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες.

Τον τελευταίο χρόνο, δύο Ιρανοί κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία κατά των Εβραίων στο Λονδίνο, ενώ άλλοι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εισόδου σε πυρηνική βάση της Βρετανίας.

Οι αρχές ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις υπουργών, θα διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση, με τα στοιχεία από τις κάμερες και τα social media, ενώ συνεργάζονται με τους ηγέτες της κοινότητας και αυξάνουν τις περιπολίες στην περιοχή.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της ισραηλινής πρεσβείας και εκπρόσωποι των συναγωγών κατήγγειλαν ότι η αντισημιτική βία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η πυρπόληση των ασθενοφόρων δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής εκδήλωσης μίσους.

Τέλος, ο Κιρ Στάρμερ και άλλοι πολιτικοί καταδίκασαν την επίθεση, ενώ κάλεσαν για αυστηρές ποινές και υπογράμμισαν ότι η αντισημιτική βία δεν έχει θέση στη βρετανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από Telegraph