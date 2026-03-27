Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως από την Telegraph, σχετικά με τις πρακτικές στρατολόγησης της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για αποστολή ατόμων από κέντρα απεξάρτησης στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με Ρώσο στρατιώτη, ολοένα και περισσότεροι νεοσύλλεκτοι φτάνουν στις μονάδες χωρίς την απαραίτητη φυσική ή ψυχική κατάσταση για μάχη.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι πολλοί από αυτούς είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με προβλήματα υγείας ή εξαρτήσεις, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες στρατολόγησης και την επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι άνδρες προέρχονταν από κέντρο αποκατάστασης στην πόλη Πετροζαβόντσκ και στρατολογήθηκαν από λεγόμενους «μαύρους στρατολόγους». Πρόκειται για άτυπους μεσάζοντες που φέρονται να χρησιμοποιούν εξαναγκασμό, εξαπάτηση ή οικονομική εκμετάλλευση για να στρατολογήσουν άτομα.

Ο στρατιώτης υποστήριξε ότι σε πολλές περιπτώσεις κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες των νεοσύλλεκτων και αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους, ενώ αρκετοί οδηγήθηκαν να υπογράψουν συμβόλαια υπό πίεση ή ακόμη και σε κατάσταση μέθης.

Ρωσία: Στρατολόγηση χωρίς κριτήρια καταλληλότητας

Οι καταγγελίες αυτές ενισχύουν μια ευρύτερη εικόνα, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία φέρεται να στρατολογεί άτομα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη φυσική ή ψυχική τους κατάσταση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άτομα με σοβαρές ασθένειες, ψυχικές διαταραχές, πρώην κρατούμενοι αλλά και μετανάστες που, όπως αναφέρεται, παραπλανήθηκαν ή πιέστηκαν να καταταγούν.

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι αυτή η πρακτική αντανακλά μια στρατηγική που βασίζεται στη μαζική ανάπτυξη στρατευμάτων, ανεξαρτήτως ανθρώπινου κόστους, προκειμένου να διατηρηθεί η πίεση στο μέτωπο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι απώλειες του ρωσικού στρατού ξεπερνούν τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων, γεγονός που αυξάνει την πίεση για εξεύρεση προσωπικού.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι έχουν τεθεί ποσοστώσεις στρατολόγησης σε περιφερειακό επίπεδο, οδηγώντας τοπικούς αξιωματούχους να επιστρατεύουν σχεδόν οποιονδήποτε είναι διαθέσιμος.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι στρατολόγοι λαμβάνουν οικονομικά κίνητρα για κάθε νέο στρατιώτη, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως άνεργοι ή εξαρτημένοι, εύκολους στόχους.

Ο στρατιώτης υποστήριξε επίσης ότι οι διοικητές στέλνουν τους νεοσύλλεκτους σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, ενώ όσοι αρνούνται φέρεται να υφίστανται κακοποίηση.

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για αποστολή στρατιωτών με σοβαρά νοσήματα, όπως HIV ή ηπατίτιδα, καθώς και για μονάδες που επιχειρούν χωρίς βασικό εξοπλισμό, όπως κράνη ή θωράκιση.

Οι καταγγελίες αυτές, αν επιβεβαιωθούν, σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα για τις μεθόδους ενίσχυσης των ρωσικών δυνάμεων, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.