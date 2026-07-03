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Telegraph: Η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Πολωνία για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ, προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Οι ρωσικές επιθέσεις, για τις οποίες προειδοποιούν οι ΗΠΑ, μπορεί να εκδηλωθούν μέσα στους επόμενους μήνες

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΛΩΝΙΑ ΗΠΑ ΝΑΤΟ ΡΩΣΙΑ Facebook Twitter
Στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ στα εδάφη της Πολωνίας / Φωτ.: EPA
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Δημοσίευμα της αγγλικής Telegraph, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, παρουσιάζει το σενάριο μίας ρωσικής επίθεσης στην Πολωνία, προκειμένου να «δοκιμαστεί η αντίδραση του ΝΑΤΟ» απέναντι στη Μόσχα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Ρωσία φέρεται να σχεδιάζει μια ένοπλη «πρόκληση» σε πολωνικό έδαφος με στόχο να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πολωνικό μέσο Onet και δημοσιεύει η Telegraph.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, οι ΗΠΑ έχουν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις στη Βαρσοβία για πιθανά ρωσικά σχέδια που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Πολωνία: Τα πιθανά σενάρια των ρωσικών επιθέσεων

Το δημοσίευμα του βρετανικού μέσου ενημέρωσης παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τα πιθανά σενάρια των ρωσικών επιθέσεων στην Πολωνία. Σ' αυτά περιλαμβάνονται πλήγματα με πυραύλους ή drones εναντίον υποδομών, όπως σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και περιορισμένη χερσαία εισβολή Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών σε πολωνικό έδαφος.

Πηγές των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν στο Onet ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μιας «υβριδικής επίθεσης» κοντά στα σύνορα. Σε ένα από τα σενάρια, μικρή ομάδα Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών θα μπορούσε να περάσει τα σύνορα, με τη Μόσχα να ισχυριστεί στη συνέχεια ότι επρόκειτο για ακούσια παραβίαση λόγω προβλήματος στο σύστημα GPS ή για επιχείρηση διάσωσης ελικοπτέρου που παρουσίασε βλάβη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρωσία θα υπολόγιζε ότι η Πολωνία δεν θα άνοιγε πυρ εναντίον των στρατιωτών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πίεζαν για διαπραγματεύσεις αντί για στρατιωτική απάντηση. Από τη σκοπιά της Μόσχας, μια αποχώρηση των στρατιωτών έπειτα από διαπραγματεύσεις και όχι ύστερα από στρατιωτική επέμβαση θα αποτελούσε πολιτική νίκη.

Πολωνία: Ο όρος της Ρωσίας

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές, η Ρωσία θα μπορούσε να θέσει ως όρο για την αποχώρησή της τη διακοπή της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Πηγή προσκείμενη στον Πολωνό πρόεδρο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώνουν συστηματικά την Πολωνία για νέα ρωσικά σχέδια που αφορούν πιθανή συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ανάλογες εκτιμήσεις επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρεσβευτής χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, αξιωματούχος του πολωνικού υπουργείου Άμυνας, καθώς και πηγή από χώρα της Βαλτικής, η οποία ανέφερε ότι τέτοια σενάρια συζητούνται στη Μόσχα. Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι η Ρωσία ενδέχεται στη συνέχεια να επιχειρήσει να αποδώσει την ευθύνη της πρόκλησης στην Ουκρανία.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση θα μπορούσε να εκδηλωθεί είτε από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, όπου η Ρωσία διατηρεί και πυρηνικά όπλα, είτε μέσω της Λευκορωσίας, στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας.

Με πληροφορίες από Telegraph

Διεθνή

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