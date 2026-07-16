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The Telegraph: Βίντεο αποκαλύπτει κινεζικό πεδίο ασκήσεων με ομοιώματα αμερικανικών στόχων σε έρημο

Στην έρημο έχει αναπαρασταθεί τμήμα του κυβερνητικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας της Ταϊβάν

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η βρετανική «The Telegraph» φέρεται να δείχνει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην έρημο Τακλαμακάν της Κίνας, όπου έχουν κατασκευαστεί ομοιώματα αμερικανικών και ταϊβανέζικων στρατιωτικών στόχων για εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, στο πεδίο ασκήσεων υπάρχουν αντίγραφα αμερικανικών πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και ομοίωμα της ναυτικής βάσης της Γιοκοσούκα στην Ιαπωνία, όπου εδρεύει ο 7ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Στην περιοχή στην Κίνα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, έχει επίσης αναπαρασταθεί τμήμα του κυβερνητικού συγκροτήματος της Ταϊπέι, της πρωτεύουσας της Ταϊβάν.

Πώς η Κίνα πραγματοποιεί ασκήσεις με ομοιώματα αμερικανικών στόχων

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ορισμένα από τα ομοιώματα των πολεμικών πλοίων είναι τοποθετημένα πάνω σε βαγόνια που κινούνται σε σιδηροδρομική γραμμή μήκους περίπου 37 χιλιομέτρων. Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνεται η κίνηση πλοίων στη θάλασσα, ώστε να χρησιμοποιούνται ως στόχοι σε ασκήσεις με πραγματικά πυρά και πυραυλικά πλήγματα.

Οι εγκαταστάσεις θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της προετοιμασίας του κινεζικού στρατού για πιθανά σενάρια σύγκρουσης στον Ινδο-Ειρηνικό, με έμφαση στην προσβολή στρατηγικών αμερικανικών και ταϊβανέζικων στόχων.

Καταλήγοντας, η Telegraph επισημαίνει πως μέχρι στιγμής, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν.

Με πληροφορίες από Telegraph, Sky News Arabia

Διεθνή

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